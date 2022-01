Berlin - Nur eine Stunde: Mehr braucht es für die nun begonnene „Stunde der Wintervögel“ nicht – die alljährliche Zählaktion des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im bayerischen Hilpoltstein und des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Bis Sonntag, den 9. Januar können, sollen und dürfen die Vogelfreunde nun zum bereits zwölften Mal ausschwärmen und zählen, wie viele der gefiederten Zweibeiner in der kalten Jahreszeit in unseren Gärten und Parks unterwegs sind. Nur eine Stunde, es reicht auch der Blick aus dem Fenster oder auf den Balkon: Vögel zählen und übers Internet, per App oder per Telefon melden. Fertig!