Zu kühl, zu nass: Was hilft gegen Sommergrippe?

Die Nase läuft, der Hals kratzt, ein schmerzhafter Husten kündigt sich an – und das mitten im Sommer? Infolge der nassen und kühlen Witterung in den vergangenen Wochen und sogar Monaten sind derzeit viele Menschen von einer sogenannten Sommergrippe betroffen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) leiden aktuell etwa 3,3 Millionen Menschen an typischen Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit.

Die „echte“ Grippe (Influenza) hat ganz typische Symptome: akute Gliederschmerzen, Hustenreiz, Fieber, Kopfschmerzen und ein starkes Krankheitsgefühl innerhalb von Minuten. Die Grippe dauert länger als Erkältungen oder andere Virusinfekte, etwa drei bis sechs Wochen. Manche Patienten spüren die Folgen noch ein halbes Jahr. Eine ausgeprägte Grippe kann auch zu Langzeitfolgen und chronischen Krankheiten führen, etwa am Herzen.

Die sogenannte Sommergrippe dagegen ist keine echte Grippe, sondern ein grippaler Infekt, eine handfeste Erkältung also. Die Symptome, vor allem Husten und Schnupfen, werden nicht von speziellen Grippeviren verursacht, sondern von herkömmlichen Erkältungsviren. Grundsätzlich sind im Sommer andere Erreger unterwegs als im Winter. Sommerviren bringen oft zusätzlich noch eine Magen-Darm-Infektion mit.

Außer Dauerregen und Kälte begünstigen die Sommergrippe auch noch Zugluft bei geöffneten Fenstern sowie zu kalt eingestellte Klimaanlagen, wenn es denn dann doch mal warm oder heiß wird. Ventilatoren und Klimaanlagen im Haus können bei hohen Außentemperaturen zwar angenehm sein, sie können aber auch die Schleimhäute austrocknen und das Immunsystem schwächen. So werden die Schleimhäute abgekühlt, die Durchblutung verringert und Krankheitserreger können sich auf den ausgetrockneten Schleimhäuten festsetzen und vermehren.

Sommergrippe gilt nicht als „echte“ Grippe

Ist die Sommergrippe also einmal da, gehen viele Patienten zum Arzt und möchten sich Antibiotika verschreiben lassen. Doch Erkältungskrankheiten werden meist durch Viren verursacht. Und gegen diese helfen keine Antibiotika. Diese Medikamentengruppe hilft nur gegen Bakterien. Außerdem werden durch den unsachgemäßen und zu häufigen Gebrauch von Antibiotika Resistenzen herangezüchtet. „Bei akuten Atemwegsinfektionen sollten bevorzugt pflanzliche Arzneimittel eingesetzt werden, die nicht nur die Beschwerden verbessern, sondern gleichzeitig auch die verantwortlichen Erreger eliminieren“, sagt deshalb Erwin Häringer, Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde aus München.

Hierzu zählt zum Beispiel eine Kombination von Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich. Die Pflanzenstoffe bekämpfen nicht nur Viren, sondern wirken außerdem entzündungshemmend und antibakteriell. Aktuelle klinische Studien belegen, dass sich unter Einnahme der Senfölkombination die typischen Symptome einer Bronchitis wie Husten, Schleimproduktion und Brustschmerzen bereits ab dem dritten Behandlungstag deutlich bessern und die Erkrankungsdauer einer Entzündung von Nasenschleimhaut und -nebenhöhlen (Rhinosinusitis) um zwei Tage reduzieren können.

Den RKI-Angaben zufolge sind vor allem Erkältungsviren (Rhinoviren) für die momentan hohe Zahl an Krankheitsfällen ursächlich verantwortlich. Allein 200 verschiedene Erkältungsviren sind bekannt, sie verursachen bis zu 95 Prozent aller akuten Infektionen der Atemwege. Die umgangssprachliche Bezeichnung „Sommergrippe“ für solche vorwiegend in der warmen Jahreszeit auftretenden Erkältungskrankheiten ist demnach eher irreführend. Denn die echte Grippe ist eine ernsthafte Atemwegserkrankung und unterscheidet sich eben deutlich von einer Erkältung. Sie wird durch H1N1-Viren ausgelöst und ruft schwerere Symptome und hohes Fieber hervor.

Alte Hausmittel und warum sie helfen

Bei akuten unkomplizierten Atemwegsinfektionen hingegen helfen Ruhe, Zeit und Hausmittelchen. Als da wären: Viel Wasser trinken, um den Schleim zu lösen, auch Kräutertees mit Thymian oder Salbei mit Honig sind nützlich. So unangenehm es bei ohnehin heißem oder dickem Kopf erst mal wirken mag: Die Inhalation mit heißem Wasserdampf fördert die Durchblutung der Schleimhäute, auch ein heißes Bad mit ätherischen Ölen trägt zur Entspannung bei und befreit die Atemwege. Leichte Spaziergänge an der frischen Luft sind ebenfalls gut für die Durchblutung – allerdings nicht bei Fieber und nicht bei Regen. Bei Fieber können lauwarme Wadenwickel helfen. Auch Brustwickel, etwa aus heißen gestampften Kartoffeln, werden traditionell angewendet. Gegen Husten kann man außerdem Zwiebel verwenden: In Würfel schneiden, mit Kandiszucker bei schwacher Hitze aufkochen, stehen lassen und dann durch ein Tuch sieben. Löffelweise einnehmen. Und schließlich soll die gute alte Hühnersuppe die körpereigene Abwehr stärken.

Denn: In Hühnersuppe steckt der Eiweißstoff Cystein. Dieser wirkt entzündungshemmend und abschwellend auf die Schleimhäute. Zusätzlich enthält die Suppe viel Zink, das außerdem an den Eiweißbaustein Histidin gebunden ist. Durch diese Kombination soll das Zink besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Zink gilt generell als sehr hilfreich bei Infekten.

Die Hühnersuppe hat aber außerdem noch den Vorteil, dass sie im Organismus bestimmte weiße Blutkörperchen blockiert, Neutrophile nämlich, die für Entzündungsprozesse mitverantwortlich sind und bei Virusinfektionen in großen Mengen freigesetzt werden. Das belegten Studien an der Universität von Nebraska. Die Mischung macht es hier also.

Lieber pflanzlich als Antibiotika?

Auch die oben genannten Mittel mit Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich zählen heute zu den gut untersuchten arzneilich wirksamen Pflanzensubstanzen. Aufgrund ihrer antiviralen, antientzündlichen und antibakteriellen Eigenschaften hat sich die Pflanzenkombination bei akuten unkomplizierten Atemwegsinfektionen bewährt. Laboruntersuchungen an der Universität Gießen konnten nachweisen, dass die Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich die Vermehrung des Grippevirus H1N1 in menschlichen Lungenzellkulturen fast vollständig hemmen und auch weitere typische Erkältungsviren bekämpfen kann. Durch die Dreifachwirkung werde nicht nur eine Bekämpfung der Erreger ermöglicht sowie eventuellen bakteriellen Zusatzinfektionen entgegengewirkt, sondern auch eine Besserung der Beschwerden erzielt.

Schon bei den ersten typischen Beschwerden akuter einfacher Atemwegsinfektionen wie Husten, Auswurf, Kopfschmerzen, Behinderung der Nasenatmung und allgemeine Abgeschlagenheit könne damit der Heilungsverlauf unterstützt werden.



So zeigt eine aktuelle Studie, dass sich typische Symptome einer Nasennebenhöhlenentzündung, wie zum Beispiel verstärkter Sekretfluss, eine verstopfte Nase und Kopfschmerzen, bei Einnahme der Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich um bis zu zwei Tage schneller besserten als in der Kontrollgruppe mit Placebo. Eine weitere Studie konnte in einem Untersuchungszeitraum über zwölf Wochen zudem nachweisen, dass sich die Patienten während der Erkältungssaison unter Einnahme der Pflanzenarznei um fast 50 Prozent weniger häufig erkälteten als die Patienten, die Placebo erhielten.

Zu guter Letzt gilt bei der Sommergrippe wie für viele andere Krankheiten: Patienten sollten Stress vermeiden, damit der Körper Kraft hat, gegen die Viren zu kämpfen. Und da für die nächsten Tage eh wieder wärmeres Wetter angesagt ist, verzieht sich vielleicht die ein oder andere Sommergrippe auch wieder schnell. Wenn allerdings die Symptome anhalten, sich verschlechtern und das allgemeine Befinden sich nicht bessert, muss ein Arzt entscheiden, ob doch stärkere Medikamente angebracht sind, etwa zum Fiebersenken - und ob sich zum dem viralen Infekt womöglich noch ein bakterieller hinzugesellt. Dann nämlich können Antibiotika doch helfen.



(Mit Material von ots)