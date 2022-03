Berlin – Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist so hoch wie nie, der Zeitpunkt günstig, „besonnen Maßnahmen zurückzufahren“. Diesen scheinbar paradoxen Zusammenhang hat Hendrik Streeck am Montag im Gesundheitsausschuss des Bundestages hergestellt und den Widerspruch so aufgelöst: „Die Krankheitsbewegungen haben sich von den Infektionszahlen abgekoppelt.“ Es gibt viele Ansteckungen mit Corona, aber wenige Corona-Patienten.

Der Bonner Virologe war einer der Experten, die zur neuen Auflage des Infektionsschutzgesetzes angehört wurden. Das Plenum debattiert darüber am Mittwoch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) bringen den Entwurf ein. Er sieht vor, dass die bisher tiefgreifenden Maßnahmen, die am 20. März auslaufen, durch einen Basisschutz abgelöst werden. Der Entwurf stößt nicht durchgängig auf die Zustimmung der Fachleute.

Streeck empfiehlt, „sich von den Maßnahmen zu trennen, von denen man nicht weiß, ob sie zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beitragen“. Die 3G-Regel zählt der Professor dazu, nach der nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens haben. Auch ein positiver Effekt von 2G, sagt Streeck, sei wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Schwierig findet er zudem, wie der Status „geimpft“ und der Status „genesen“ gesetzlich festgelegt werden. Als vollständig immunisiert gelten diejenigen, die drei Dosen eines mRNA-Vakzins erhalten haben. „Es kann im Einzelfall sein“, sagt Streeck, „dass ein dreimal Geimpfter weniger Antikörper hat als ein Ungeimpfter.“ Eine Infektion mit der Omega-Variante des Coronavirus rufe weniger Antikörper hervor als eine mit der Delta-Variante. Mehr Pragmatismus wünscht sich Streeck daher in dem Gesetzentwurf. Darunter versteht der Virologe: „Antiköpertests.“ Sie seien ein verlässlicher Indikator dafür, wie geschützt aktuell ein Mensch ist.

Hendrik Streecks Kollegin Melanie Brinkmann warnt unterdessen davor, zu voreilig Maßnahmen zu lockern. „Es ist immer noch absolut wichtig, Infektionen zu vermeiden, weil die Dynamik gerade sehr zunimmt und weiter zunehmen wird“, sagt die Virologin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsschutz. Sie nimmt die vulnerablen Gruppen in den Blick, wenn sie sich gegen eine Rückkehr zur Normalität ausspricht, wie sie vor Corona herrschte: „Man kann messen, wie sich das Kontaktverhalten der Menschen ändert.“ Es sei nun fast schon wieder auf dem Niveau des Jahres 2019, sagt die Wissenschaftlerin. „Das ist eine schlechte Kombination mit der Tatsache, dass so viele Menschen in den vulnerablen Gruppen nicht geimpft sind.“

Brinkmann schließt nicht aus, dass Omikron und Delta sich vereinigen

Brinkmann sieht die Gefahr keineswegs gebannt, dass auf die derzeit dominierende Omikron-Variante wieder Mutationen des Coronavirus folgen könnten, die schwere Krankheitsverläufe verursachen. Zudem hält sie es nicht für ausgeschlossen, dass die Omikron-Mutation und ihr Vorläufer Delta sich vereinigen – mit schwer abschätzbaren Folgen. „Wir müssen schnell mit Situationen umgehen können“, sagt Brinkmann. „Für mich ist es unverständlich, dass man einen Werkzeugkasten aus der Hand gibt, den man jederzeit einsetzen können muss.“

Dass dies dem Infektionsgeschehen angepasst geschehen soll, darin stimmt die Virologin mit ihren Kollegen überein. Die sogenannte Hotspot-Regelung im Gesetzentwurf trifft auf breite Zustimmung. Allerdings fordert Brinkmann: „Es muss gleiche Regeln bei gleicher Infektionslage geben. Nicht, dass jeder Landrat eine eigene Regelung schafft.“

Klaus Reinhardt argumentiert ähnlich. Der Präsident der Bundesärztekammer bedauert wie Virologin Brinkmann, „dass das Instrumentarium der Länder kleiner geworden ist und nicht zur aktuellen Infektionslage passt. Unabhängig davon, ob man die Möglichkeiten nutzt oder nicht.“ Reinhardt sieht eine Schwäche des Gesetzentwurfes darin, dass einzelne Vorkehrungen nur schwer nachzuvollziehen sind. „Aus unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, warum Masken im öffentlichen Personennahverkehr getragen werden sollten und in engen Räumlichkeiten des Einzelhandels nicht.“ Reinhardt stellt fest: „Das Tragen einer Maske ist eine der am wenigsten problematischen Maßnahmen, die aber eine hohe Wirksamkeit hat.“

Anders verhielte es sich mit den Impfungen, sagt der Ärztekammerchef. „Da müssen wir zwar feststellen, dass die Impfung vor schweren Krankheitsverläufen schützt und insofern hilft, Kliniken und andere Strukturen des Gesundheitswesens zu entlasten.“ Doch die Zahl der Impfdurchbrüche sei hoch. „Vor dem Hintergrund finde ich die aktuelle Debatte zur Impfpflicht schwierig“, so Reinhardt. „Auch mit Blick auf das Ressentiment nicht unerheblich großer Gruppen der Gesellschaft, mit denen wir in eine Diskussion eintreten müssten. Die hält uns unter Umständen von vielen anderen sinnvollen Maßnahmen ab.“ Sein Fazit: „Wir sind gut beraten, weiterhin Impfangebote vorzuhalten, uns aber nicht mit dem Schauplatz Impfpflicht zu belasten.“