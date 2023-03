Zukunftsstadt Berlin: In Marzahn wird Gesundheit neu gedacht

Bis 2030 fehlen in der Hauptstadt 10.000 Pflegekräfte, 43.000 Pflegebedürftige kommen hinzu. Hilft ein Campus am Unfallkrankenhaus Berlin, das Problem zu lösen?

Um das Haus der Zukunft am UKB in Marzahn wächst ein Gesundheitscampus.

Um das Haus der Zukunft am UKB in Marzahn wächst ein Gesundheitscampus. Volkmar Otto

Von fehlender Übung ist nichts zu merken. Stephan Schwarz durchtrennt an diesem Freitagmorgen das rote Band routiniert, sein zweites in der anderthalbjährigen Amtszeit als Berliner Wirtschaftssenator. Diesmal startet der parteilose Politiker mittels symbolischen Scherenschnitts ein Netzwerk, das einen Gesundheitscampus am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) entwickeln soll. Das rote Band ist am Blumberger Damm in Marzahn vor dem Haus der Zukunft aufgespannt. Der Name könnte Programm sein.