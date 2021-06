Berlin/Sydney - Die Hausmaus (Mus musculus) kommt in fast allen Ländern dieser Welt vor und fühlt sich in der Nähe von Menschen besonders wohl. Weil sie sich auch gut ans Seeklima anpassen konnten, gelangten die Nager einst mit phönizischen Handelsschiffen in den Mittelmeerraum, nach Afrika, Westeuropa und von dort aus mit den ersten europäischen Seefahrern unter anderem nach Amerika und Australien.

Doch in Down Under wird die Sympathie für die putzigen Tiere immer wieder auf harte Proben gestellt. Mit Mäuseplagen sind die Australier seit Generationen vertraut: Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Plagen in New South Wales und Südaustralien registriert, Bauern pflügten damals den Boden, um Mäusenester zu zerstören.

Schwere Schäden für die australische Landwirtschaft

Die schlimmste Mäuseplage aller Zeiten trat 1996 in Queensland auf, sie verursachte Ernteschäden in Höhe von drei Milliarden Dollar. Die Nager griffen damals auch Vieh in Schweineställen und Geflügelfarmen an, in einer amerikanischen TV-Show wurde die Seuche, die es bis ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte, als schlimmste Maus- und Rattenplage bezeichnet, die die Welt je gesehen hatte.

In diesen Tagen machen die kleinen Tiere den Farmern erneut zu schaffen. Diesmal ist besonders der südöstliche Bundesstaat New South Wales betroffen, seit Monaten kämpft man dort gegen die schlimmste Mäuseplage seit 40 Jahren. Es trifft eine Landwirtschaft, die in jüngster Zeit schon durch Hitze, verheerende Buschfeuer und sich anschließende Überschwemmungen schwere Schäden genommen hat.

AFP/Saeed Khan Ein Farmer aus Dubbo und sein Enkel jagen Mäuse aus einem Weizenspeicher in eine mit Wasser gefüllte Wanne.

Jetzt musste wegen der nagenden Massen sogar ein Gefängnis mit hunderten Insassen geräumt werden. Horden von Mäusen hatten sich durch Deckenverkleidungen und Kabel des Wellington Correctional Centre gebissen, wie die Gefängnisverwaltung von New South Wales am Dienstag mitteilte. Bis Ende des Monats sollen nun mehr als 400 Häftlinge und 200 Mitarbeiter des Hochsicherheitsgefängnisses in andere Einrichtungen verlegt werden, um dringend notwendige Reparaturen zu ermöglichen.

Die Maßnahme sei notwendig, um die Gesundheit von Mitarbeitern und Insassen zu schützen, berichtete am Dienstag der Sender ABC unter Berufung auf die Einrichtung bei Wellington. „Die Mäuse beginnen zu verwesen und dann sind Milben das nächste Problem“, wurde Peter Severin, ein Mitarbeiter der rund 260 Kilometer nordwestlich von Sydney entfernten Haftanstalt, zitiert.

Zerstörte Ernten, Schäden, Krankheitsübertragungen: Dass man den Mäusemassen entgegentreten müsse, darüber herrscht unter vielen Farmern Einigkeit. Etliche legen Gift und Fallen aus, um der Plage Herr zu werden. Davon wiederum sind nicht alle begeistert. Tierschützer der Organisation Peta forderten die Bauern auf, die regional grassierenden Nager nicht zu töten. Stattdessen sollten sie gefangen und woanders wieder freigelassen werden.

Für ihre Vorschläge müssen die Tierschützer heftigen Gegenwind in Kauf nehmen. Australiens Vize-Premier Michael McCormack reagierte recht undiplomatisch: „Die eigentlichen Ratten in dieser Plage sind die Menschen, die mit so unglaublich dummen Ideen um die Ecke kommen.“