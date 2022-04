Ja, Anne Spiegel hat Fehler gemacht. Offenbar gibt es in Deutschland erstaunlich viele Menschen, die ohne Fehler sind; sie alle warfen den ersten Stein und den zweiten und den dritten ... bis zu ihrem Rücktritt. Es wird noch interessant sein, zu eruieren, warum dieselben kritischen Fragen zur Mitschuld am ungezügelt wütenden Hochwasser im Ahrtal nicht einmal ansatzweise im selben Ausmaß an ihren Kollegen, den Innenminister, gestellt wurden. Liegt es daran, dass er in einer anderen Partei oder dass er männlich ist? Zuständig wäre er jedenfalls gewesen.

Und ja, dass es der damaligen Umweltministerin von Rheinland-Pfalz erst mal wichtiger war, zu gendern, als sich tatkräftig einzusetzen und zu informieren, das hinterlässt einen sehr üblen Beigeschmack und zahlt genau auf jenes Konto ein, das den Grünen eh schon lange eine Last ist: Dass sie sich nicht mit den echten Problemen der Bürger beschäftigen würden, sondern mit Großstadtblasenthemen wie dem Gendern und Lastenfahrrädern. Dass die Prioritäten nicht stimmen würden, dass sie sich an elitären Zukunftsprojekten abarbeiten würden, die den Großteil der Menschen mit ihren Alltagsproblemen kaum interessieren, heißt es immer wieder. Auch dieser Erzählung ist Anne Spiegel zum Opfer gefallen, und daran trägt ihre Partei eine Mitschuld. Denn eigentlich waren die Grünen mal angetreten, um neben der Umwelt und den Tieren auch die Rechte der Bürger gegen einen paternalistischen Staat zu schützen, der ihnen vorschreiben wollte, wie sie zu leben haben – erinnert sich noch jemand daran?

Das Private ist politisch

Erstaunlich ist aber, wie gnadenlos die Öffentlichkeit auf Spiegels Auftritt am Sonntag reagiert hat, auf ihren flehentlichen Versuch der Entschuldigung. Sie hat geradezu gebeichtet, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte, ihre Kinder außerdem nicht gut mit der Pandemie zurechtgekommen seien. Als Ausflucht wurde das allerorten betitelt, in Social Media von vielen gar als „eiskalt“ diffamiert. Was soll denn nun bitte an diesem Auftritt eiskalt gewesen sein? Anne Spiegel hat den Versuch unternommen, sich zu entschuldigen, und diesmal war es wohl die Wahrheit: Sie war überfordert. Offenbar schon länger. Natürlich sollte man als mitverantwortlicher Politiker nicht ausgerechnet während einer Flutkatastrophe in Urlaub fahren, aber was, wenn es nicht anders ging, familiär?

Ein Schlaganfall ist, wie in obigem Artikel beschrieben, oft kein singuläres Ereignis; solche Patienten sind chronisch krank. Sie dürfen sich nicht überfordern, ansonsten droht ein zweiter Schlaganfall, und der ist nicht selten tödlich oder sorgt für bleibende Behinderungen. All jene Kommentatoren, die der Politikerin Ausflüchte attestieren, weil der Schlaganfall ihres Gatten zwei Jahre zurückgelegen habe, haben keine Ahnung von dieser Krankheit. Sie sollten sich besser informieren, bevor sie so vernichtend argumentieren.

Überhaupt, die liebe Familie. Was war Anne Spiegel noch mal, für ganze vier Monate? Ach ja, Familienministerin des Bundes. Wofür ist man da noch mal zuständig? Ach ja, für Familienangelegenheiten – unter anderem die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Für wen war das noch mal genau ein Problem? Ach ja, für viele Frauen wohl, deutschlandweit. Na, dann ist es ja kein Thema, dass nicht mal die Familienministerin das unter einen Hut bringt, obwohl sie an vorderster Stelle mit dafür verantwortlich gewesen wäre, genau dies für die deutschen Frauen zu ändern. Und dass sogar sie, als vermeintliche Vorzeigefrau, sobald sie dieses Problem auch nur einmal öffentlich anspricht, medial gesteinigt wird.

Wie blind kann man eigentlich sein für den Umstand, dass sich Familie und Arbeit in Deutschland für einen Großteil der Frauen noch immer kaum vereinbaren lässt? Und dass dies ein großes Problem ist? Das man nicht dadurch löst, dass man es immer wieder den einzelnen Frauen zuschiebt anstelle des gesellschaftlichen Systems? Um hierzulande Probleme mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie zu haben, braucht es nicht mal einen erkrankten Mann, der sich um die Familie kümmern soll, das geht auch mit gesundem Mann – oder ganz ohne. Und dann kommen die pflegenden Angehörigen, die sich um dauerhaft erkrankte und/oder alte Familienmitglieder kümmern, ja noch obendrauf. Bis zu acht Millionen sind das hierzulande, die genauso totgeschwiegen werden, wie ihre Überforderung einfach egal zu sein scheint – oder zumindest lästig. Unterlassene Hilfeleistung würde man das in anderen Zusammenhängen nennen.

Deutschland aber leistet sich lieber, eine überforderte Familienministerin kurzerhand abzusägen, während Millionen deutsche Frauen und pflegende Angehörige weiterhin ihre tägliche meist unbezahlte Arbeit verrichten, denen deshalb nicht nur Frust und Ärger und Krankheit und fehlende Durchsetzungskraft im Job, sondern nicht wenigen auch noch Altersarmut droht, und die nun das grobe Signal sehr medienwirksam erreicht: Fang bloß nicht an, zu jammern!

Anstatt weniger über Privates in der Politik zu sprechen, wie nun vielfach gefordert, müssten wir stattdessen viel mehr, viel lauter und viel öfter darüber sprechen – damit sich endlich etwas ändert. Deutschland ist in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ein Entwicklungsland. Das schadet vor allem den Frauen und den Familien – aber auch denjenigen Männern, die eigentlich gerne mehr für ihre Familie da wären. Auch ihnen wird wieder einmal signalisiert: Bitte outsourcen, das Thema hat im Job nichts zu suchen. Das ist fatal.