Berlin - Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat als Gründe für ihre Fehler während der Flutkatastrophe von Ahrweiler übermäßige familiäre Belastung angegeben. Die Reaktionen darauf waren äußerst scharf, sowohl aus dem politischen und medialen Betrieb wie auch auf Social Media. Ihr Rücktritt wurde nach ihrem Statement noch stärker gefordert als zuvor.

Spiegel hatte am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz davon gesprochen, dass ihr Mann 2019 einen Schlaganfall erlitten habe und seitdem „ganz unbedingt Stress vermeiden musste“. Viele Kommentatoren sahen dies als Ausrede Spiegels dafür, dass sie 2021 als rheinland-pfälzische Umweltministerin erst nicht schnell genug auf die Hochwasserkatastrophe reagiert hatte und schon zehn Tage später für vier Wochen mit der Familie in Urlaub gefahren ist.

Durch das Hochwasser waren 134 Menschen ums Leben gekommen. Der Vorwurf, dass Politik und Behörden die Bevölkerung nicht ausreichend und vor allem nicht schnell genug gewarnt und geschützt hatten, stand von Anfang an im Raum. Am Montag Mittag hat die Familienministerin ihr Amt zur Verfügung gestellt.

Dennoch lohnt ein Blick auf das Krankheitsbild Schlaganfall, dessen Umstände vielen nicht bekannt sind. In Deutschland erleiden jährlich rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall (55 Prozent sind Frauen), er ist die dritthäufigste Todesursache nach Herz- und Krebserkrankungen. Er ist außerdem die häufigste Ursache für bleibende Behinderungen im Erwachsenenalter – und global inzwischen die zweithäufigste Todesursache.

Die häufigste Form ist der sogenannte ischämische Schlaganfall: ein Hirninfarkt, der durch eine Minderdurchblutung des Gehirns ausgelöst wird, häufig verursacht durch ein Blutgerinnsel. Risikofaktoren sind unter anderem Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinwerte, familiäre Vorbelastung und sogenannte Lebensstilfaktoren, zu denen auch Rauchen, Bewegungsmangel und Stress gehören. Die meisten Erkrankten sind älter, doch rund 15 Prozent erleiden einen Schlaganfall in jüngeren Jahren, unter 50. Schon Embryos im Mutterleib können einen Schlaganfall erleiden.

Laut einer GBD-Studie von 2021 (Global Burden of Diseases) zeigt sich weltweit eine dramatisch ansteigende Schlaganfall-bedingte Krankheitslast. Bemerkenswert sei vor allem der Anstieg in jüngeren Altersgruppen. Generell gehen 87 Prozent der Schlaganfälle zu Lasten definierter Risikofaktoren, von denen die meisten als modifizierbar gelten. Seit 30 Jahren nimmt die Krankheitslast durch Schlaganfälle weltweit stark zu: Die Zahl akuter Schlaganfälle stieg seit 1990 um etwa 70 Prozent, die Zahl Schlaganfall-bedingter Todesfälle um 43 Prozent.

Nach einem ersten Ereignis besteht zudem eine erhöhte Gefahr, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden. Fast jeder zweite Patient stirbt innerhalb von fünf Jahren nach dem ersten Schlaganfall. Jeder fünfte erleidet einen erneuten Schlaganfall innerhalb von fünf Jahren. Nach Schätzungen sind von den 270.000 Schlaganfällen jährlich rund 70.000 sogenannte Rezidive, also wiederholte Schlaganfälle.

Das Langzeitüberleben und die Wiederholungsrate unterschieden sich je nach Ursache des ersten Schlaganfalls: So haben Patienten, deren Schlaganfall durch den Verschluss kleiner Arterien ausgelöst wurde, die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit nach fünf Jahren. Dagegen liegt diese Rate bei Patienten mit einem sogenannten kardioembolischen Schlaganfall, der unter anderem durch Vorhofflimmern verursacht werden kann, am niedrigsten. Dies haben Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Universität Würzburg in einer gemeinsamen Studie herausgefunden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Stroke veröffentlicht.

Welche Art von Schlaganfall der Ehemann von Anne Spiegel erlitten hat, wurde nicht bekannt, die Bundespolitikerin betonte stattdessen, dass er in der Vergangenheit immer darum gebeten habe, die Privatsphäre der Familie zu wahren. Sie gehe nun diesen „ungewöhnlichen Schritt“, mit privaten Details an die Öffentlichkeit zu gehen, „ um die Sachlage auch etwas einordnen zu können“.

Es gibt kleine Schlaganfälle, nach denen Patienten kaum oder gar nicht in ihrem Alltag beeinträchtigt sind. Es gibt große Schlaganfälle, die ein Weiterleben nur unter extrem erschwerten Bedingungen möglich machen oder an denen die Patienten sofort, kurz darauf oder in absehbarer Zeit versterben. Das ist auch abhängig davon, wie schnell ein Schlaganfall erkannt und behandelt wird. Desweiteren ist die Gefahr eines Rezidivs auch davon abhängig, wie ein Patient nach dem ersten Schlaganfall weiter therapiert wird und welchen Lebensstil er führt.

Fakt ist, dass ein Schlaganfall per se eine sehr bedrohliche Erkrankung ist, bei der die Betroffenen und ihre Angehörigen noch Jahre später damit rechnen müssen, dass es zu einer Wiederholung des Krankheitsgeschehens kommen kann. Dieser zweite Schlaganfall verläuft dann oft stärker als der erste oder gar tödlich. Diese Gefahr sinkt, je jünger und unvorbelasteter ein Patient ist und je weniger Risikofaktoren er ausgesetzt ist.

Wer es deshalb als Ausrede wertet, dass der Ehemann der Bundespolitikerin häufigere und längere Pausen auch im Alltag benötigt als Menschen ohne derart einschneidende Vorerkrankungen, hat die Gefährlichkeit von Schlaganfällen nicht im Blick – und deren Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben und die unmittelbaren Angehörigen.

„Schlaganfall ist eine chronische Erkrankung mit akutem Beginn“, so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, Christian Gerloff. Für Schlaganfall-Betroffene sei es deshalb „wichtig, auch nach einer optimalen Rehabilitation, ihre neue Situation wie eine chronische Erkrankung anzusehen und lebenslang an einer individuell angepassten Sekundärprävention festzuhalten“.