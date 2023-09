Bad Schmiedeberg/Dessau -Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat das Ermittlungsverfahren im Fall des getöten 13-jährigen Fabian aus Bad Schmiedeberg eingestellt. Das teilen die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Das tatverdächtige 13-jährige Kind habe laut Polizei weitere Angaben zu dem Fall gemacht. Diese wurden in der Folge durch die Ermittlungsbehörden überprüft. Es gibt danach keine Anhaltspunkte für die Tatbeteiligung einer weiteren Person. Weitere Angaben haben weder Staatsanwaltschaft noch Polizei gemacht. Das Verfahren werde eingestellt, da der 13-Jährige laut Gesetz schuldunfähig ist. Weitere Maßnahmen wird es nicht geben. Wo sich der 13-jährige Tatverdächtige momentan aufhält ist nicht bekannt. Nachdem bekannt geworden war, dass er tatverdächtig ist, wurde er, auch zum Eigenschutz in einer geschlossenen Klinik untergebracht.

Am Sonntag, den 6. März, ist der 13-jährige Fabian aus Bad Schmiedeberg, am Abend nicht nach Hause gekommen. Die Polizei hatte noch in den Abendstunden begonnen nach dem Jungen zu suchen, auch ein Hubschrauber war im Einsatz, die Öffentlichkeit wurde ab dem darauf folgenden Tag an der Suche beteiligt. Montagmittag wurde der 13-jährige Fabian tot in einem Wäldchen nahe Bad Schmiedeberg gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass Fabian durch massive Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben ist. Ein 13-jähriger Schulkamerad hatte gestanden, Fabian geschlagen zu haben. (red)