Amberg -Die beim Trampen getötete Studentin Sophia L. ist im Familien- und Freundeskreis beigesetzt worden. Das teilte ihr Bruder Andreas am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie wurde demnach am Freitag auf dem Katharinenfriedhof in Amberg in der Oberpfalz zu Grabe getragen, rund 200 Freunde und Familienangehörige begleiteten sie auf ihrem letzten Weg.

Die 28-Jährige war den Ermittlungen zufolge Mitte Juni beim Trampen umgebracht worden. Ein marokkanischer Lastwagenfahrer sitzt als ihr mutmaßlicher Mörder in Untersuchungshaft.

Familie wehrt sich gegen Rechtspopulisten

Ihre Familie wehrt sich dagegen, dass Rechtspopulisten Sophias Schicksal für ihre Zwecke missbrauchen. Das wurde nach Angaben ihres Bruders auch in der Trauerrede bei der Beisetzung betont. (dpa)

