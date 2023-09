Berlin -Angesichts einer Zunahme von Anfeindungen gegen Beamte hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mehr Respekt sowie härtere Strafen für Täter gefordert. De Maizière beklagte am Dienstag in Berlin „eine Tendenz zur Verrohung der Sprache, die dann in Gewalt und Hass umschlägt“. Dieser Entwicklung müsse „durch handfeste Maßnahmen und eine gesellschaftliche Debatte“ entgegengewirkt werden.

„Wir beobachten seit längerer Zeit die Zunahme von Gewalt und unangemessenen Respektlosigkeiten gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, insbesondere gegenüber Uniformträgern und dort insbesondere gegenüber der Polizei“, sagte der Innenminister auf einer Konferenz, an der neben Beamtenvertretern und Experten auch die französische Ministerin für den öffentlichen Dienst, Annick Girardin, teilnahm.

Auch Beamte müssen höflich sein

Niemand wolle zurück in den Obrigkeitsstaat, machte de Maizière deutlich. Auch Beamte hätten sich korrekt und höflich zu verhalten, Polizisten hätten den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden. „Aber umgekehrt können Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes erwarten, dass ihnen mit einem Mindestmaß von Respekt und Höflichkeit begegnet wird.“ In verschiedenen behördlichen Einrichtungen, an Schulen, bei Polizeieinsätzen am Rande von Fußballspielen und bei Demonstrationen gebe es „ein Ausmaß von Gewalt, das nicht hinzunehmen ist“, kritisierte der Minister. Neben einer Debatte „über Respekt und Höflichkeit und Anstand im Umgang miteinander“ regte er an, Behörden mit hellen Räumen und kurzen Wartezeiten so zu gestalten, dass Aggressivität nicht gefördert werde.

Besser Ausrüstung für Polizisten

De Maizière hob auch die von der Bundesregierung beschlossene Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen von Beamten gegen mittellose Täter hervor. Außerdem müsse die Schutzausstattung der Polizisten verbessert werden. In diesem Zusammenhang erwähnte er die Pläne der Regierung, Bundespolizisten mit am Körper getragenen Kameras auszurüsten - sogenannten Bodycams. Dies erleichtere nach Angriffen die Beweisführung.

Der Innenminister kündigte auf der Konferenz auch „gesetzliche Antworten“ auf die Zunahme der Gewalt gegen Beamte an. Im ARD-„Morgenmagazin“ brachte de Maizière härtere Strafen gegen Täter ins Gespräch. Darüber berate er in der Innenministerkonferenz mit seinen Kollegen aus den Ländern. „Die ständig steigende Zahl von gewaltsamen Übergriffen ist nicht hinnehmbar“, erklärte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Klaus Dauderstädt. In einigen Gesellschaftsschichten würden der Staat und seine Beschäftigten immer mehr als Gegner wahrgenommen. „Da ist eine Mentalität entstanden, die hohes Anspruchsdenken und Aggressivität bei Verweigerung in sich trägt.“

Polizeigewerkschaft fordert rigoroses Vorgehen

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, forderte die Justiz zu einem rigorosen Vorgehen gegen die Gewalttäter auf. „Die Richter urteilen viel zu milde, eine Ermahnung und ein drohender Zeigefinger schrecken doch niemanden ab“, sagte Wendt der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Viele Angriffe würden gar nicht erst angezeigt, weil die Justiz die Attacken zu lasch verfolge. (afp)