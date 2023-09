Die Gewaltkriminalität in Mittelamerika ist sehr hoch. Länder wie El Salvador haben die höchsten Mordraten der Welt. Der Einsatz von Schusswaffen ist bei Überfällen zwischen Mexiko und Panama weit verbreitet, zeigen die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.

Touristen müssen daher besonders umsichtig sein. Sie sollten sich nur in sicheren Stadtteilen aufhalten, keinen Schmuck und andere Wertsachen mit sich tragen, ihre Dokumente im Hotelsafe aufbewahren und nur lizenzierte Taxis benutzen.

Kommt es dennoch zu einem Überfall, sollten Reisende unter gar keinen Umständen Widerstand leisten. Denn die Räuber machen oft schon bei kleinsten Anlässen von ihrer Waffe Gebrauch, warnt das Auswärtige Amt.

Die Alltagskriminalität in Mittelamerika unterscheidet sich von Land zu Land: Während etwa Guatemala und Honduras besonders gefährlich sind, liegt Costa Rica „auf einem mittleren Platz“, so die deutsche Behörde. In Mexiko kommt es sehr auf den Landesteil an.

(dpa)

