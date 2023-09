Als Leo starb, war er gerade einmal 19 Tage. Getötet vom Stiefvater – aus Eifersucht, weil sich die Kindsmutter nicht mehr nur um ihren Mann kümmerte. Vor Wut schüttelte der den Jungen mit aller Härte, schlug ihn, setzte sich auf ihn und missbrauchte den Säugling sexuell. Am Ende schlug er den Kopf des Babys mehrmals gegen eine Tischkante. Das Ganze geschah vor einem halben Jahr in Nordrhein-Westfalen.

Der Tod von Leo ist kein Einzelfall. Er ist nur eines von 130 Kindern, die im vergangenen Jahr getötet wurden – fast drei pro Woche, wie aus der am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern hervorgeht. Im Vorjahr waren es noch 108 Opfer.

Die meisten der getöteten Kinder waren jünger als sechs Jahre

Die meisten der 2015 getöteten Kinder, mehr als 81 Prozent, waren jünger als sechs, oft sogar unter zwei Jahre alt. Weitere 52 Kinder wurden Opfer von Tötungsversuchen, konnten aber gerettet werden. Besonders erschreckend: Die Zahl der fahrlässigen Tötungen stieg um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, von 45 auf 68 Fälle.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ebenfalls besorgniserregend ist die Zahl der Opfer körperlicher Misshandlungen. Mehr als 3900 Kinder waren davon betroffen. Das sind zwar knapp sechs Prozent weniger als im Vorjahr, allerdings bewegen sich die Zahlen immer noch auf hohem Niveau. „Es gibt keinen Grund zur Entwarnung“, sagte Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, in Berlin.

Im Schnitt werden 38 Kinder pro Woche sexuell missbraucht

Eine ähnliche Entwicklung gebe es bei den sexuellen Übergriffen. Fast 14.000 wurden im vergangenen Jahr begangen. Das sind rund 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Schnitt werden aber immer noch 38 Kinder pro Woche sexuell missbraucht.

Oft kämen die Täter aus dem direkten persönlichen Umfeld der Kinder ­– also Verwandte oder Freunde der Familie, so der BKA-Chef. Dies sei ein Grund dafür, dass es im Faller sexueller Gewalt eine hohe Aufklärungsquote gebe, da die Opfer ihre Peiniger kennen. Allerdings sei hier auch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da die Taten häufig verheimlicht würden. „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Taten unentdeckt bleiben“, warnt Münch.

Gewalt gegen Kinder ist ein Alltagsphänomen

„Experten gehen davon aus, dass sich hinter jedem der statistisch erfassten Kinder fünf weitere Gewaltopfer verbergen“, sagt Kathinka Beckmann, Pädagogik-Professorin an der Universität Koblenz. Für sie ist die Gewalt gegen Kinder zu einem Alltagsphänomen geworden. Dass es viel zu oft zum Schlimmsten kommt, liege auch an der unzureichende Finanzierung und zu wenig Personal bei den Jugendämtern.

Wie aus einem vor wenigen Monaten veröffentlichten Evaluationsbericht der Bundesregierung hervorgeht, hat es im Jahr 2014 mehr als 124.000 Gefährdungsmeldungen gegeben. In 83 Prozent der Fälle wurde dem nachgegangen, gab es also Hausbesuche. In den restlichen 17 Prozent, immerhin mehr als 20.000 Fälle, erschien kein Jugendamtsmitarbeiter vor Ort. Häufige Gründe: ein fehlender Dienstwagen oder ein zu langer Anfahrtsweg.

Viele Flüchtlingskinder kommen mit Gewalterfahrungen nach Deutschland

Sorge bereiten Beckmann zudem die knapp 400.000 Flüchtlingskinder in Deutschland. Viele kämen mit Gewalterfahrungen nach Deutschland. Trotzdem fehle es noch immer an genügend therapeutischen Angeboten und an Weiterbildungen für Lehrer und Erzieher.

Schwer überschaubar sei für das BKA auch der Bereich der Kinderpornografie: Die Datenmengen im Internet würden immer größer. Im Vergleich zum Jahr 2000 habe sich die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Oft sei es für die Behörden ein Katz- und Mausspiel. „Wir melden viel, wir löschen viel. Dennoch muss man feststellen: Eine erhebliche Reduzierung kinderpornografischer Angebote im World Wide Web können wir nicht feststellen.“