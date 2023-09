West Yellowstone -In dem für seine Geysire bekannten Yellowstone-Nationalpark in den USA ist ein 23-Jähriger in eines der heißen Wasserbassins gefallen und gestorben. Das teilte der Nationalpark am Mittwoch mit. Der Mann habe die vorgezeichneten Wege verlassen und sei in das Wasser gestürzt. Seine Schwester, die ihn begleitet habe, habe die Park-Ranger informiert.

Der Mann wurde der Mitteilung zufolge von den Behörden bereits am Dienstagabend für tot erklärt. Seine Leiche wurde jedoch zunächst noch nicht geborgen.

Das Wasser der Geysire des Yellowstone-Nationalparks kann bis zu mehr als 90 Grad Celsius heiß werden. Erst in der vergangenen Woche hatten sich ein Vater und sein Sohn verbrüht, als sie vom Weg abkamen und in das heiße Wasser traten. (dpa)