Istanbul -Drei Jahre nach den heftigen Protesten gegen die Umgestaltung des Gezi-Parks in Istanbul lässt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Pläne für das Bauprojekt wieder aufleben. „Einer der Bereiche, in dem wir mutig sein müssen, ist der Taksim Gezi Park“, sagte Erdogan am Samstag bei einer Veranstaltung in Istanbul. Er bekräftigte seinen Wunsch, dort unter anderem eine Kaserne aus der Zeit des Osmanischen Reichs nachzubauen sowie eine Moschee zu errichten.

2013 war das Bauvorhaben Ausgangspunkt für landesweite Proteste.

2013 war das Bauvorhaben Ausgangspunkt für landesweite Proteste, die sich nicht nur gegen das Projekt, sondern zunehmend auch gegen die Regierung allgemein richteten. Im Juni wurden damals beim Einschreiten der Polizei gegen die Demonstranten nach Angaben eines Medizinerverbands vier Menschen getötet und etwa 7500 verletzt. Erdogan war zu der Zeit Ministerpräsident.

Die Demonstranten warfen ihm einen autoritären Führungsstil vor. Damals war auch die Rede von einem Einkaufszentrum, das auf dem Parkgelände entstehen sollte. Dieses erwähnte Erdogan bei seiner Rede am Samstag nicht. (rtr)

