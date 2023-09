Brüssel -Die EU-Staaten haben in Brüssel fieberhaft um einen gemeinsamen Kurs für den geplanten Flüchtlingspakt gerungen. EU-Gipfelchef Donald Tusk legte Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs am späten Donnerstagabend einen überarbeiteten Vorschlag für eine neue Vereinbarung mit der Regierung in Ankara vor. Sie könnte an diesem Freitag mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu endgültig geschlossen werden. Davutoglu sollte in der Nacht in Brüssel eintreffen. Er wurde am Freitagvormittag beim EU-Gipfel erwartet.

Eine von Tusk vorgeschlagene Änderung sieht vor, dass alle in Griechenland ankommenden Migranten individuell behandelt werden sollen. Das heißt, es muss eine Einzelfallprüfung geben. Diplomaten berichteten, dass der Kern der Vereinbarung unangetastet geblieben sei. Dieser sieht vor, dass illegal nach Griechenland eingereiste Flüchtlinge künftig zurück in die Türkei geschickt werden können.

Der EU-Beitrittskandidat soll dafür unter anderem weitere drei Milliarden Euro sowie politische Zugeständnisse erhalten. Zudem ist geplant, dass die EU für jeden zurückgeschickten Syrer einen syrischen Flüchtling legal aus der Türkei einreisen lässt.

Dafür sollen zunächst 72 000 Plätze zur Verfügung gestellt werden, die auf bereits bestehenden Zusagen der Mitgliedstaaten für Umsiedlung und Verteilung von Flüchtlingen beruhen. Darüber wird in der EU schon länger gesprochen; laut Diplomaten ist offen, ob diese Zahl überhaupt erreicht wird.

Die türkische Regierung warb für die Annahme ihrer Vorschläge zur Lösung der Flüchtlingskrise. „Unser klares und humanes Angebot liegt weiterhin auf dem Tisch“, sagte Ministerpräsident Davutoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagabend vor seiner Abreise nach Brüssel. Vorwürfe der Opposition, die Türkei werde zu einem gigantischen Flüchtlingslager, träfen daher nicht zu. „Das steht außer Frage.“

Diskussionen über Zugeständnisse an die Türkei

Diskussionen gab es unter den Staats- und Regierungschefs unter anderem über die Frage, welche politischen Zugeständnisse der Türkei gemacht werden können. Die Türkei fordert die Ausweitung der EU-Beitrittsverhandlungen. Die Regierung in Nikosia will dem aber nur zustimmen, wenn Ankara Zugeständnisse im seit Jahrzehnten schwelenden Zypernkonflikt macht. Die Insel ist seit 1974 in einen griechischen Südteil und einen international nicht anerkannten türkischen Nordteil gespalten. Ungarn will der Vereinbarung nur zustimmen, falls es keine Flüchtlinge aus dem Land aufnehmen muss.

Fraglich war auch, wie schnell mit der Rückführung von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei begonnen werden kann. Die Infrastruktur dafür muss erst noch aufgebaut werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich zum Auftakt des zweitägigen Spitzentreffens vorsichtig optimistisch gezeigt. „Ich glaube, dass es in der Möglichkeit liegt - ich bin bewusst vorsichtig (...) -, dass wir eine solche gemeinsame Position finden“, sagte sie. Laut deutschen Regierungskreisen besteht erstmals eine Chance, die Flüchtlingskrise auf europäischer Ebene zu lösen und Schlepper zu bekämpfen.

Merkel bekommt Druck von Seehofer

Druck bekam Merkel von CSU-Chef Horst Seehofer. Er forderte bei einem Scheitern des EU-Gipfels Konsequenzen für die Sicherung der deutschen Grenzen. „Ich bin für die europäische Lösung“, betonte der bayerische Ministerpräsident bei einem Redaktionsbesuch bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Aber ich bin auch dafür, wenn es in Europa nicht gelingt, dann müssen wir Deutschen auch an unseren Grenzen die erforderlichen Maßnahmen treffen.“ Merkel lehnt ihrerseits Grenzschließungen ab.

Bei den Gipfelgesprächen spielten auch erneut Zweifel an der Rechtmäßigkeit der geplanten Vereinbarung mit der Türkei eine Rolle. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite sagte zu den Einwänden vieler EU-Partner gegen den Türkei-Deal: „Ich verstehe und unterstütze einen Teil der Kritik, denn ich denke, dass das vorgeschlagene Paket sehr kompliziert ist, die Umsetzung wird sehr schwierig sein, und es ist am Rand internationalen Rechts.“

Der belgische Premier Charles Michel sagte: „Die Türkei verlangt wirklich eine Menge, und ich weigere mich, Verhandlungen zu akzeptieren, die manchmal einer Form von Erpressung ähneln.“

In diesem Jahr sind bisher bereits rund 350 Menschen in der Meerenge zwischen Griechenland und der Türkei gestorben. Nach der Schließung der sogenannten Balkanroute für Flüchtlinge befinden sich zudem seit Wochen Zehntausende Flüchtlinge unter teilweise katastrophalen humanitären Zuständen in Griechenland.