Berlin -Die Staats- und Regierungschef der EU-Staaten kommen an diesem Donnerstag ab 16 Uhr zum zweiten Mal in diesem Monat zu Beratungen zur Flüchtlingskrise in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt des zweitägigen Gipfels stehen die Verhandlungen über eine Vereinbarung mit der Türkei, mit deren Hilfe die Flüchtlingsbewegung eingedämmt und eine Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei ermöglicht werden soll. Die Türkei könnte für ein Entgegenkommen unter anderem weitere drei Milliarden Euro sowie politische Zugeständnisse erhalten.

Am Donnerstag und Freitag verhandeln Staats- und Regierungschefs mit der Türkei über eine Lösung in der Flüchtlingskrise.

Viele EU-Staaten sehen den Türkei-Deal kritisch. Ein Überblick.

Bundeskanzlerin Angela Merkel steht unter Zugzwang. Nicht nur die guten Ergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag, sondern auch die CSU setzen die Kanzlerin unter Druck, eine Lösung in der Flüchtlingskrise zu erreichen. Hinzukommen die menschenunwürdigen Zuständige in Idomeni. Während ihrer Regierungserklärung am Mittwoch im Bundestag sagte Merkel: „Es gereicht Europa nicht zur Ehre, sich als Union mit 28 Mitgliedsstaaten und 500 Millionen Einwohnern so lange so schwer getan zu haben, die Lasten zu teilen.“

Das sagen die anderen Mitgliedstaaten zum Türkei-Deal:

Die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sieht unmittelbar vor dem EU-Gipfel ein Flüchtlingsabkommen mit der Türkei im Austausch für die von Ankara geforderten Visa-Erleichterungen skeptisch. „Natürlich müssen wir mit der Türkei zusammenarbeiten, aber nicht um jeden Preis“, sagte Mikl-Leitner am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Türkei dürfe nach Einschränkungen der Pressefreiheit nicht mit Verhandlungen für eine Visa-Liberalisierung belohnt werden. „Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir uns noch ernst nehmen.“ Die EU dürfe bei einem Deal mit Ankara nicht die eigenen Werte über Bord werfen.

Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades droht damit, die Öffnung weiterer Bereiche bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu blockieren. Nikosia fordert, dass Ankara das EU-Mitglied Zypern anerkennt.

Ungarns Premier Viktor Orbán: „Wir würden keine Vereinbarung akzeptieren, die einen Transfer von Migranten aus der Türkei nach Ungarn vorsieht.“

Spanien drängt darauf, internationales Recht einzuhalten.

Bulgarien strebt an, den Schutz seiner Grenzen in das Flüchtlingsabkommen mit Türkei einzubeziehen

In Paris warnte Präsident François Hollande schon am vergangenen Wochenende vor übereilten Zugeständnissen an Ankara. Es dürfe «keine Zugeständnisse in Bezug auf Menschenrechte oder die Kriterien zur Visa-Liberalisierung» geben, lautet das Credo des Sozialisten. Er befürchte außerdem die Reaktionen der rechten Kräfte in seinem Land, sein Vorgänger Nicolas Sarkozy habe sich schon bestimmt gegen die Visafreiheit mit der Türkei ausgesprochen.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat die Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Türkei durch einige Mitgliedstaaten scharf kritisiert. Ein Großteil der Mitgliedstaaten würde einen Deal mit Türkei wegen Rechtswidrigkeit ablehnen. „Wir könnten aber diese Zusammenarbeit und anschließende Verteilung, wenn die Leute einmal in der Türkei sind, aber nur durchführen, wenn alle Mitgliedstaaten an der Verteilung teilnehmen“, sagte Schulz im ZDF-„Morgenmagazin“ am Donnerstag. „Einen solchen Zynismus, sich selbst nicht an europäisches Recht zu halten, anschließend aber zu kritisieren, dass wir mit der Türkei verhandeln, sei rechtswidrig, also so was hab ich noch nicht erlebt.“ Eine Zusammenarbeit mit der Türkei ist nach den Worten von Schulz jedoch notwendig, um den Flüchtlingszustrom zu regeln.