Mönchengladbach -Borussia Mönchengladbach verliert im Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka zwar einen Eckpfeiler, macht aber Kasse wie nie zuvor: Für geschätzt rund 45 Millionen Euro wechselte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler zum englischen Premier-League-Klub FC Arsenal, Arbeitgeber der Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker.



Xhaka ist damit fast so teuer wie einst Rekord-Transfer Özil (50 Millionen Euro) bei dessen Wechsel 2013 von Real Madrid zu den Gunners aus London. „Ich bin sehr stolz, zu Arsenal zu wechseln. Ich kann es kaum abwarten nach London zu kommen, diesen ganz besonderen Klub zu repräsentieren und in der Premier League zu spielen“, sagte Xhaka. Er werde alles tun, um Titel zu gewinnen und die Fans glücklich zu machen, so der Eidgenosse.



Weltmeister Kramer als Ersatz?

Möglicher Ersatz von Xhaka bei der Borussia könnte Weltmeister Christoph Kramer von Bayer Leverkusen sein. Dieser spielte bereits bis 2015 bei den Fohlen. Arsenal-Teammanager Arsène Wenger kommentierte: „Granit Xhaka ist ein aufregender junger Spieler, der schon viel Erfahrung in der Champions League und der Bundesliga sammeln konnte. Wir haben ihn schon seit geraumer Zeit beobachtet.“



Am Mittwoch wurde der Transfer Xhakas offiziell von Arsenal bestätigt, nachdem am vergangenen Samstag bereits in der Tageszeitung The Mirror zahlreiche Fotos, die den Eidgenossen beim Foto-Shooting im Trikot des englischen Premier-League-Klubs zeigen, veröffentlicht wurden.



Der Mirror hatte von einer Ablöse von 38,7 Millionen Euro berichtet. Durch etwaige Bonuszahlungen dürfte die Summe aber höher liegen. Auf jeden Fall bedeutet der Transfer des Schweizer Internationalen die höchste Ablösesumme für die Gladbacher überhaupt.



Xhaka löst Reus ab

Teuerster Gladbacher Spieler war bislang Nationalstürmer Marco Reus, der 2012 für 17,1 Millionen zu Borussia Dortmund gewechselt war. „Wir verlieren einen sehr, sehr guten Spieler, aber wir haben mit der erzielten Ablösesumme die Möglichkeit, unsere Mannschaft weiter sinnvoll zu ergänzen“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.



Xhaka hatte zuletzt angekündigt, noch vor Beginn der EM-Endrunde in Frankreich am 10. Juni eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen. Sein Vertrag beim fünfmaligen deutschen Meister lief noch bis 2019. Selbst die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation in der Saison 2016/17 konnte Xhaka nicht überzeugen, im Borussia-Park zu bleiben.



Traum geht in Erfüllung

Der Schweizer träumte immer davon, in die Premier League zu wechseln. Sein Ex-Klub FC Basel kann aufgrund des Transfers auf die Insel ebenfalls noch mit einer Millionen-Beteiligung rechnen. Diese war vom Wechsel Xhakas 2012 nach Gladbach vereinbart worden. (sid)