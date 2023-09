Lebus/Berlin -Wegen Eisglätte ist es auf den Straßen in Brandenburg zu mehreren Unfällen mit Verletzten gekommen. Betroffen waren am Samstag vor allem der Süden und der Osten, wie die örtlichen Leitstellen am Mittag mitteilten.

In Lebus (Märkisch-Oderland) kamen demnach zwei Verletzte ins Krankenhaus, nachdem ihr Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Bei Klein Mehßow (Oberspreewald-Lausitz) wurde eine Frau verletzt, weil sich ihr Wagen bei Eisglätte überschlagen hatte.

Die Regionalleitstelle Lausitz meldete mehrere Einsätze für Südbrandenburg. Auf der Autobahn 13 Richtung Berlin kamen die Autos stellenweise wegen Schneefalls nur langsam voran. Bis zum Mittag gab es noch keine Entwarnung, weil es am Nachmittag voraussichtlich verstärkt regnen sollte.

Ein Schneepflug ist auf der A115 nahe Potsdam unterwegs. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In Berlin blieb es am Samstag zunächst vergleichsweise ruhig, wie die Feuerwehr mitteilte. Allerdings musste die Kuppel des Reichstagsgebäudes wegen Glätte erneut geschlossen werden. Der abschüssige Boden sei rutschig, sagte eine Sprecherin. Sobald sich das Wetter bessere, werde sie wieder geöffnet.