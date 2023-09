Ich weiß noch, wie damals der Kollege bei der Mitteldeutschen Zeitung beerdigt wurde – in Wittenberg, wo ich Lokalredakteur war. Der herzenswarme Fußballfan war früh gestorben, an Krebs glaube ich. Und nun standen wir im Eingang der überfüllten Dorfkirche, und es erklang das „We are the champions“ von Queen. Nicht dass ich etwas gegen das Lied gehabt hätte. Doch in diesem Augenblick schien es mir so trostlos wie irgendwas. Denn statt über das Leben hinaus zu weisen, war es diesem Leben entnommen. Der Tod war nicht eingebettet in eine transzendente, gar christliche Erzählung. Er blieb profan. Erde statt Himmel. So ist es immer öfter. In Ost und West.

Seinerzeit in Sachsen-Anhalt hatte ich einen heftigen Anfall von Heimweh nach früher, nach zu Hause, nach dem einst gottesfürchtigen Münsterland. So wollte ich nicht beerdigt werden. Dabei hatte mich genau das eher gottesferne Sachsen-Anhalt dem gottesfürchtigen Münsterland wieder näher gebracht. Man nennt das wohl Dialektik.

Dominanter Katholizismus

In den 60er und 70er Jahren war der Katholizismus zwischen Münster und der holländischen Grenze noch leidlich dominant. Wer nicht in die Kirche ging, fiel mehr auf als der, der es tat. Evangelische musste man mit der Lupe suchen. Dass die maßgeblichen Lebensstationen religiös eingebettet wurden, war selbstverständlich. Gemischt-konfessionelle Ehen stießen auf wenig, um nicht zu sagen gar keine Akzeptanz. Und Predigten hatten manchmal den Charakter von Beschimpfungen jener, die sich ihnen nicht mehr aussetzen wollten und den Gottesdiensten fern blieben – so dass paradoxerweise jene beschimpft wurden, die noch kamen.

Der Katholizismus war gepaart mit einer gewissen Herrschaft. So dominierte er als Arbeitgeber den sozialen Sektor, Krankenhäuser und Altenheime. Und er war verbunden mit der Christlich Demokratischen Union, während es so etwas wie Linkskatholiken eigentlich nicht geben konnte. Zuweilen – etwa wenn es um die Besetzung offener Stellen ging – machte er von seiner Macht Gebrauch. Das alles ließ die Pfarrer nicht unbedingt glücklich werden. Einer von ihnen fand sich immer wieder bei uns auf dem Sofa ein, ein Gläschen trinkend, oder auch zwei. Ein anderer, der bei uns ebenfalls ein- und ausging, war kauzig geworden vom Alleinsein. Der Zwang zum Zölibat machte sie einsam.

Als Jugendlicher war mein Verhältnis zu all dem ambivalent. Einerseits war ich emotional tief verwurzelt in dem, was den Katholizismus kennzeichnet – der Stille in den Gottesdiensten, dem Weihrauch, der Abfolge der Feiertage, von denen Karfreitag stets der eindrücklichste war, da das Leben komplett zur Ruhe kam. Ein trauriges Glück. Nicht zu vergessen: der Dualismus von Schuld und Unschuld. Auch mag ich das Gefühl existenzieller Gleichheit und Gemeinschaft auf harten Kirchenbänken, das im Beruf und auch sonst zunehmend von dem Prinzip verdrängt wird: Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. An Fronleichnam fand regelmäßig eine Prozession in einen Wallfahrtsort statt, der vielleicht 20 Kilometer entfernt lag. Los ging’s im Morgengrauen auf dem Kirchplatz und dann zu Fuß über Wald und Feld. Die Prozession ist Teil meiner Seelenlandschaft.

Andererseits war die intellektuelle Enge manchmal nicht auszuhalten. Als ich mir mit einem besonders religiösen Freund meines Vaters mal wieder eine politische Debatte lieferte, diesmal über das Thema Atomenergie, und zu dem Zweck ein Buch hervorholte, das meine Position zu stützen schien, da nahm dieser Freund das Buch zur Hand, blätterte darin herum und stieß darauf, dass die Autorin zuvor ein Buch über lesbische Liebe geschrieben hatte. Dies reichte Ende der 70er Jahre aus, um einen Teenager argumentativ wehrlos und die Frau samt ihrer Positionen unmöglich zu machen. Darüber war keine Debatte mehr möglich.

Überhaupt meine ich, dass man vom Glauben wie von allem anderen auch zu viel haben kann.

Wo Macht und Religion nicht zusammengingen

In Sachsen-Anhalt, wo ich 1992 als Journalist zuerst in Bernburg und dann in Wittenberg zu arbeiten begann, gingen Glaube und Macht nicht zusammen. Gott sei Dank. Die Christen, die hier in aller Regel Protestanten hießen, waren vor 1989 eine kleine Minderheit und sind es noch. Ich war daher frei, mich zu bekennen – oder es zu lassen. Und ich nahm wahr, dass mir – wie von unsichtbarer Hand geführt – die Christen unmittelbar näher rückten als die Nicht-Christen. So wie meine Eltern Pfarrer als Freunde hatten, hatte ich plötzlich ebenfalls Pfarrer als Freunde. Nur waren es evangelische Pfarrer, jüngere Pfarrer, aufgeschlossenere Pfarrer – und solche, die die Macht der SED zu spüren bekommen hatten, statt selbst Macht ausüben zu können und zu wollen. Während andere Teile der Ost-Gesellschaft mir fremd blieben, fühlte ich mich hier bald aufgehoben. Es gab etwas Verbindendes, das gemeinsame Interesse an spirituellen und ethischen Fragen.

Friedrich Schorlemmer – mit dem ich nicht befreundet bin, den ich in Wittenberg aber gut kennen gelernt habe – sagte eines Tages zu mir: „Sie sind einer von uns.“ Mit Peter Freybe, ehedem Leiter des Evangelischen Predigerseminars der Stadt und Schorlemmers Kollege, stand ich 2006 bei einer privaten Reise an der Mauer zwischen Israel und dem West-Jordanland. Das war für zwei Deutsche, bis 1989 durch eine Mauer getrennt, ein ebenso bewegender wie irritierender Moment.

Hier in (Ost-)Berlin, wo ich seit 16 Jahren lebe, ist meine Haltung zur Kirche schwierig geblieben. In dem unmittelbaren und in gewisser Weise naiven Sinne, in dem meine Eltern religiös waren, bin ich es gewiss nicht mehr – sondern eher, wie Akademiker sagen, auf der Metaebene: als Einsicht in die Notwendigkeit und als Gewissheit, dass mir sonst etwas fehlen würde. Ich zahle weiter Kirchensteuern, gehe am Prenzlauer Berg jedoch nur selten in den Gottesdienst, wo Pfarrer aus Frankreich oder Polen am Altar walten, weil es in Deutschland längst nicht mehr genug Pfarrer gibt. Zuweilen gehen die Predigten an mir vorbei; meine Gedanken schweifen ab.

Dabei ist meine Gemeinde jung und lebendig. Die Kirche ist schön. Es gibt Aktivitäten aller Art, von Karnevalsfesten bis zur Obdachlosenhilfe. Doch das ist die Ausnahme in Berlin wie überhaupt im Land. Tatsächlich stehen die Kirchen bei uns gesellschaftlich seit Jahren mit dem Rücken an der Wand. In Gefahr ist nicht allein das Religiöse, sondern die gesamte Kultur, die das Religiöse hervorgebracht hat. Halloween statt Reformationstag. Und Tanzen bitte erst recht am Karfreitag. Als wäre vollkommene Freiheit lediglich dann hergestellt, wenn noch der letzte von 365 Tagen im Jahr ohne religiösen Einfluss bliebe – wo hingegen die kirchlichen Feiertage als Freitage selbstredend gern genommen werden.

Ohnehin leben in kaum einer Weltgegend weniger Christen als im Osten Deutschlands. Der Westen bewegt sich allmählich auf diese Verhältnisse zu. Was das Anti-Klerikale angeht, liegen beide Landesteile gleichauf. Die deutsche Hauptstadt jedenfalls ist auch die Hauptstadt der Atheisten. Man kann in diesem ach so coolen Berlin – egal in welchem Bezirk – nichts Subversiveres veranstalten als eine Fronleichnamsprozession. Das steht quer zu allem. Umso reizvoller ist es, daran teilzunehmen.

Bereitschaft zur Selbstkritik

Mein Glaube wurzelt in der Überzeugung, dass wir in etwas Größerem aufgehoben sind, dass dieses Größere unsere Möglichkeiten übersteigt und darum unser Handeln auch gegenüber dem Nächsten bindet. Wenn ich morgens zum Frühstück einen frisch gepressten Orangensaft trinke, dann habe ich das bestimmte Gefühl, dass sich dieses köstliche Getränk nach Farbe, Geschmack und gesundheitlich positiver Wirkung nicht bloß aus der Evolution entwickelt haben kann, sondern irgendjemand noch seine Finger im Spiel gehabt haben muss. Ähnliches gilt beim Blick auf die mächtigen Platanen vor unserem Fenster, deren Blätter Woche um Woche größer und größer werden, oder wenn ich nach einer Wanderung in Südtirol einen Kaiserschmarrn zu mir nehme.

Auch bin ich der Ansicht, dass wir Menschen aufnehmen müssen, die vor Krieg, Verfolgung und anderem Elend fliehen. Horst Seehofers Obergrenzen-Christentum und Jens Spahns Islamgesetz-Christentum finde ich nicht besonders überzeugend, um es vorsichtig zu sagen. Dass Seehofer ein sympathischer Schlawiner, Spahn wie ich Münsterländer ist und beide Katholiken sind, macht die Sache nicht besser. Berechtigte Kritik an anderen – in diesem Fall: Muslimen – muss mit der Bereitschaft zur Selbstkritik einhergehen. Wenn im Zusammenleben etwas schief läuft, dann ist sehr selten einer allein verantwortlich.

Ich bin zutiefst dankbar, dass Papst Franziskus, der katholische Bischof Reinhard Marx und der evangelische Bischof Heinrich Bedford-Strohm in der Flüchtlingsfrage aufrecht bleiben. Überzeugendere Kirchenführer hat es schon lange nicht mehr gegeben. Das Christentum ist keine Wagenburg und schon gar keine Waffe im Kampf der Kulturen, sondern nicht zuletzt eine dem Schwächeren zugewandte Verpflichtung zum Teilen und zur Verständigung – wenn auch keine grenzenlose. Wenn es das nicht ist, dann ist es kein Christentum.

Ohne Kirchen, in die ich immer mal wieder gehen, um mir das Chaos der Welt vom Leib zu halten, und in denen ich für ein „Vater unser“ verweilen kann, könnte ich nicht leben. Sie bewegen etwas in mir, das unvergleichlich ist. Und mit zunehmendem Alter teile ich die Leidenschaft Angela Merkels für Kirchenlieder. „Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.“

Dieses Lied ist – zumal im Chor gesungen – so großartig, dass sie es ab und zu ruhig auch mal im Radio spielen könnten.