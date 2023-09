Wellington -Und wohin jetzt? Drei neuseeländische Kühe stehen auf einer kleinen Insel aus Gras. Der Rest ihrer Wiese ist beim Erdbeben in der Nacht auf Montag auseinander gerissen worden. Zunächst war nicht klar, wem die zwei ausgewachsenen Rinder und das Kalb gehören und wie man ihnen am besten helfen kann. Klar ist aber, dass die Tiere unwahrscheinliches Glück gehabt haben, ein sicheres Plätzchen gefunden zu haben.

Das Video wurde von einem Helikopter in der Nähe der kleinen Stadt Kaikoura aufgenommen. Kaikoura ist etwa 180 Kilometer nördlich von Christchurch, wo das Epizentrum des Erdbebens lag. Die Erde bebte kurz nach Mitternacht Ortszeit mit einer Stärke 7,5 bis 7,9. An einigen Küsten brachen mehr als zwei Meter hohe Tsunami-Wellen herein. Mehrere teils starke Nachbeben erschütterten die Region. (dpa/ap/lis)