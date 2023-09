Berlin/Leverkusen -Das Top-Thema der Aktionärshauptversammlung an diesem Freitag formuliert die Bayer AG reichlich verschwiemelt: Laut Tagesordnungspunkt Eins wird es einen „erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben als Teil des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017“ geben. Gemeint ist die bevorstehende Übernahme des US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto, die Bayer bereits seit 2016 betreibt.

Dabei handelt es sich mit einem Volumen von rund 62,5 Milliarden Dollar um die größte Übernahme eines ausländischen durch ein deutsches Unternehmens überhaupt. Diese Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen zum transatlantischen Megadeal.

Was wächst da zusammen?

Mit der Übernahme wird Bayer zum weltweit größten Anbieter für Saatgut und Pflanzenschutz. Welche Dimension das Geschäft hat, verdeutlichen Unternehmenszahlen für das vergangene Jahr: 20017 erlöste Bayer mit rund 100.000 Beschäftigten gut 35 Milliarden Euro, das Konzernergebnis stieg um fast 62 Prozent auf 7,336 Milliarden Euro nach Steuern und Abschreibungen. Monsanto, das weltweit 21.000 Beschäftigte zählt und zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA gehört, setzte 15 Milliarden US-Dollar um und fuhr einen Gewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar ein.

Angesichts solche Daten halten manche Analysten den Kaufpreis aber für überhöht. Das sehen offenbar auch viele Anleger so: Der Kurs der Bayeraktie gab im Vergleich zum Mai 2017 um gut zehn Prozent nach und notiert derzeit bei 103 Euro.

Warum zahlt Bayer einen so hohen Preis?

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager: Brüssel hat den Bayer-Monsato-Deal genehmigt. AFP

Weil es, platt gesagt, um die Ernährung der Welt geht. So jedenfalls lässt sich die Begründung der Konzernleitung um Vorstandschef Werner Baumann für die Übernahme zusammenfassen: Die Menschheit wächst weiter, bis 2050 auf vermutlich zehn Milliarden Individuen, während der Klimawandel viele Agrarflächen unbrauchbar machen wird.

Demonstrantinnen am weltweiten Protesttag gegen den Monsanto-Deal in hamburg dpa

Die Lösung sieht Bayer in einer fortschreitenden Optimierung landwirtschaftlicher Erträge, vornehmlich durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und gentechnisch veränderten Nutzpflanzen. Hinzu kommen digital gesteuerte Maschinen, die zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit messen und quadratmetergenau säen, wässern, düngen und Pestizide ausbringen. In vielen Bereichen dieses „Smart Farming“ ist Monsanto führend. Aus Sicht des Vorstands stellt die Übernahme daher eine strategische Konzernentscheidung für die kommenden Jahrzehnte dar.

Wo liegen die Risiken?

Zum einen, wie erwähnt, im Kaufpreis. Mehr als 50 Milliarden Euro sind eine ziemlich hohe Wette auf die Zukunft, zumal der Weltmarkt für Saatgut und Pestizide zuletzt nicht so toll lief. Zwar rechnen die Leverkusener im Zuge der Übernahme mit Einsparungen. Die zunächst avisierten 1,5 Milliarden Euro pro Jahr werden aber wohl nicht erreicht werden, wie Finanzvorstand Johannes Dietsch unlängst einräumte. Zudem verursachen Übernahmen in der Regel erst einmal hohe Kosten.

Ein Monsanto-Zeichen am Eingang zum Monsanto-Hauptsitz in St. Louis, Missouri. dpa

Nicht von ungefähr brachte der Bayer-Konzern vor wenigen Tagen einen 14-Prozent-Anteil am einstigen Tochterunternehmen Covestro für 2,2 Milliarden Euro an die Börse, um sich für den Monsanto-Kauf zu rüsten.

Zum zweiten stehen sich dies- und jenseits des Atlantiks unterschiedliche Unternehmenskulturen gegenüber. Wie sehr solche Unterschiede einem gedeihlichen Miteinander im Wege stehen können, zeigt die Fusion von Daimler und Chrysler im Jahr 1998: Die zunächst als „Hochzeit im Himmel“ gepriesene Megafusion wurde 2010 wieder gelöst, nachdem die Stuttgarter über Jahre hinweg Milliardenverluste des drittgrößten Autobauers der USA aufgefangen hatten, ohne ihre unternehmerischen Vorstellungen in Michigan durchsetzen zu können.

Ein als Genmais verkleideter Monsanto-Gegner in Mexiko dpa

Das dritte und größte Risiko birgt das eigentliche Geschäftsfeld von Bayer-Monsanto: Es ist nämlich keineswegs ausgemacht, ob die weitere Technisierung und Industrialisierung des Agrarsektor tatsächlich die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung gewährleisten kann; oder ob die High-Tech-Variante der Nahrungsmittelerzeugung vielmehr die Grundlagen einer dauerhaft tragfähigen Landwirtschaft zerstört, wie Kritiker meinen.

Liegen die Gegner der Agroindustrie richtig?

Die große Mehrzahl Hersteller-unabhängiger Studien gibt den Kritikern in der Tat recht, etwa mit Blick auf das in den 70er Jahren von Monsanto entwickelte, heute weltweit verbreitete Pestizid Glyphosat. Die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation stufte das Breitband-Herbizid im Sommer 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ ein, Rückstände des Giftes konnten in zahlreichen Lebensmitteln nachgewiesen werden.

Eindeutiger belegt – und ökologisch viel bedeutsamer - ist aber die verheerende Wirkung von Glyphosat auf Insekten, Würmer, Vögel, Säugetiere und Fische. Nach Ansicht von Natur- und Umweltverbänden wie BUND, DNR und Nabu, von Verbraucher- und Menschenrechtsorganisationen wie Foodwatch und FIAN sowie der Grünen und dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft ist diese Form der Landwirtschaft zum Scheitern verurteilt, weil sie nicht nur Pflanzen, Tiere und damit ganze Ökosysteme vernichtet, sondern auch die Qualität der Böden und des Grundwassers nachhaltig schädigt.

Wie schätzen deutsche Behörden die Belastung ein?

Das Umweltbundesamt sowie das Bundesamt für Naturschutz nennen Glyphosat als einen der wesentlichen Verursacher des Artenschwundes. Dieser liegt gewissermaßen in der Natur der Sache: Schließlich konkurriert alles, was ungeplant wächst, mit den Kulturpflanzen um Sonne, Wasser und Bodenmineralien und wird daher bekämpft und ausgemerzt. Um nicht auch Mais, Weizen und Co. in Mitleidenschaft zu ziehen, hat Monsanto gentechnisch veränderte, gegen Glyphosat unempfindliche Pflanzen entwickelt.

Am Ende steht ein Konzern, der den Landwirten alles aus einer Hand bietet: Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger und das passende Gensaatgut für den Anbau in riesenhaften Monokulturen. Dass Bauern so in Abhängigkeit von globalen Agrokonzernen geraten, ist durchaus in deren Sinne.

Welche Haltung nimmt die EU ein?

Einerseits widerspricht die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Efsa der WHO-Einschätzung zur Krebsgefahr von Glyphosat. Das Mittel wurde im Dezember mit der Stimme des damaligen Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt (CSU) für weitere fünf Jahre zugelassen. Andererseits tobt in Brüssel ein Kampf um die künftige Ausrichtung der EU-Agrarpolitik, die die europäische Landwirtschaft mit jährlich mehr als 50 Milliarden Euro subventioniert.

Dürfen Finanzmittel in der nächsten Förderperiode 2021 bis 2027 weiterhin vor allem als Flächensubvention pro Hektar fließen, ohne - wie bisher - an nennenswerte Umweltleistungen gekoppelt zu sein? Oder sollen die Zahlungen an ökologische Maßnahmen und naturschonende Anbaumethoden geknüpft werden? Letzteres würde das Europageschäft von Agrokonzernen wie Bayer erheblich beeinträchtigen.

Was hält die Bevölkerung von der Übernahme?

In Umfragen des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov vom Frühjahr sprachen sich 58 Prozent der Deutschen klar gegen die Übernahme aus. In Frankreich, Großbritannien, Spanien und Dänemark äußerten 47 Prozent der insgesamt 7300 Befragten „schwerwiegende“ oder „sehr schwerwiegende“ Bedenken, nur elf Prozent meinten, die Fusion biete große oder sehr große Vorteile.

Etwa die Hälfte der Befragten geht von negativen Wirkungen auf Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelqualität sowie steigendem Pestizideinsatz aus, nur gut ein Zehntel war gegenteiliger Ansicht.

Ist die Übernahme überhaupt schon perfekt?

Nicht ganz, aber fast. Wettbewerbsbehörden wichtiger Partnerländer im Agrarsektor wie Brasilien und China haben bereits zugestimmt. Auch Moskau hat keine Einwände mehr, nachdem Bayer den Bau eines Forschungszentrums auf russischem Boden und einen Knowhow-Transfer an russische Agrounternehmen zugesagt hat. Die Kartellbehörde der EU stimmte ebenfalls unter Bedingungen zu, die Bayer aber bereits weitgehend erfüllt hat: Der Konzern stößt weite Teile seines bisherigen Saatgut- und Herbizid-Geschäfts ab. Hauptkäufer des insgesamt 7,5 Milliarden Euro schweren Pakets ist die BASF aus Ludwigshafen, die damit ebenfalls im industriellen Agrarsektor Fuß fasst.

Noch nicht endgültig, aber ziemlich sicher ist die Zustimmung der US-Behörden. Das Wall Street Journal berichtete im Frühjahr, die Prüfung des Justizministeriums sei fast abgeschlossen, mit für Bayer positivem Ergebnis. Daran zweifelt in Leverkusen offenbar niemand mehr: Die Führungsmannschaft der mit Monsanto fusionierten Bayer-Agrarsparte steht bereits. Laut Konzernvorstand soll die Übernahme im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen werden.