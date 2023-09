Golzow -Gerettet durch Flüchtlingskinder! Diese Zitterpartie vergisst Bürgermeister Frank Schütz (CDU) nie. Vergangenen August hätte die Grundschule „Kinder von Golzow“ wegen zu geringer Anmeldezahlen keine neue erste Klasse aufmachen können. Doch dann kamen zwei syrische Familien in die Gemeinde.

Berühmt geworden ist die Schule durch die Langzeitdokumentation „Kinder von Golzow“. Die Doku-Filmer Winfried und Barbara Junge begleiteten Erstklässer des Jahrgangs 1961 jahrzehntelang mit der Kamera. Entstanden sind anrührende Porträts, ein Filmschatz deutscher Zeitgeschichte.



Deshalb sorgte der Kindermangel im Dorf (850 Einwohner, Märkisch-Oderland) im Jahr 2015 für Schlagzeilen.

Schütz erinnert sich: „Das staatliche Schulamt erkannte zum festgelegten Stichtag nur 14 neue Erstklässler an. Das war eine Anmeldung zu wenig.“ Für eine neue erste Klasse braucht eine Grundschule mindestens 15 ABC-Schützen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bourhan und seine Mitschüler im Unterricht. Der junge Syrer ist auf dem Weg an die Tafel. dpa

Schon Monate zuvor hatte sich Schütz bemüht, syrische Flüchtlinge in leerstehende Wohnungen unterzubringen. Mit insgesamt sechs Kindern (2-8) kamen tatsächlich zwei Familien. Ein Junge und zwei Mädchen wurden eingeschult. Nur dank ihnen gab es eine erste Klasse.



An zwei weiteren Schulen in Brandenburg sorgten Flüchtlinge dafür, dass jeweils siebte Klassen zustande kamen. In Glöwen (Ostprignitz-Ruppin) und Neutrebbin (Märkisch-Oderland).



Schütz ist für die Zukunft optimistisch: „Dieses Jahr haben wir 17 Anmeldungen für die erste Klasse. 2017 ist der Geburtenknick nach den demografischen Prognosen überstanden.“ Schütz hat übrigens noch eine leerstehende Wohnung zu vergeben – am liebsten erneut an eine syrische Flüchtlingsfamilie.



Golzows Schulleiterin Gabriela Thomas ist hochzufrieden mit den jungen Syrern: „Sie machen schnell enorme Fortschritte. Vor allem die beiden Mädchen waren so eifrig, dass sie nun eine Klasse überspringen und nach den Sommerferien die dritte Klasse besuchen können.“