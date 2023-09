In den 90er Jahren war Angelo Kelly ein gefeierter Kinderstar, das Nesthäkchen der berühmten „Kelly Family“. Mit Musik machte der Clan Millionen. Doch nach dem Ende der Band lebte Angelo Kelly (heute 34) zeitweise am Existenzminimum.

In der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ sprach der fünffache Familienvater jetzt über diese Erfahrung.

Traum oder Albtraum?

Mittlerweile lebt Angelo zwar mit seiner Frau und den Kindern in Irland, aber drei Jahre lang führten die Kellys ein Nomadenleben.

Wie es dazu kam? Nach einem Schicksalsschlag beschloss Angelo mit seiner Familie den festen Wohnsitz aufzugeben und ein Leben als Auswanderer im Wohnmobil zu führen. Angelo versuchte, die Familie als Straßenmusiker durchbringen. „Als wir losfuhren, hatten wir 2000 Euro", erinnert sich Kelly an die Anfangsphase ihres Nomadenlebens.

Was wurde aus den Mitgliedern der „Kelly Family“?

Paddy Kelly (38) macht mittlerweile unter seinem Geburtsnamen Michael Patrick Kelly Musik. Er schrieb viele Hits für die Kellys und lebte sechs Jahre lang im Kloster. 2015 schaffte es sein Solo-Album auf den dritten Platz der deutschen Charts. Er ist verheiratet und lebt auf dem Land in Niederbayern. imago/Future Image

Ein Ständchen für Fans und Fotografen: Der Kelly-Clan auf dem Balkon von Schloß Gymnich im Jahr 1998. Das Schloss hatten die Kellys im Juli des selben Jahres für 13,1 Millionen DM erworben. Hier lebten sie bis zum Tod von Vater Dan. Das Schloss wurde 2012 für 3,05 Mio. Euro zwangsversteigert. Vater Dan Kelly gründete Band übrigens 1974, damals nannten sie sich noch die Kelly Kids. Erst 1978 entstand der Name Kelly Family. Dan Kelly starb 2002 im Alter von 71 Jahren. dpa

Joey Kelly (43) hat sich nach seiner Musik-Karriere auf den Extremsport verlegt. Er nahm regelmäßig an den von Stefan Raab veranstalteten Spaßwettbewerben wie Wok-WM und Turmspringen teil. Mit Markus Lanz war er am Südpol. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. imago/APress

Kathy Kelly (53) ist die zweitälteste Tochter der Kelly Family und war in der Band die musikalische Leiterin. Seit 1999 ist sie auch als Solokünstlerin aktiv. Sie nahm an verschiedenen TV-Shows teil, 2010 bei „Das Supertalent“, 2011 bei „Die Alm“. Sie gibt regelmäßig Gemeinschaftskonzerte mit bekannten Gospel-, Shanty- und Kinderchören. Sie ist geschieden und Mutter eines Sohnes. imago/Future Image

Patricia Kelly (46) war in der Band fürs Geschäftliche zuständig. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seit 2008 ist Patricia als Solokünstlerin tätig. Sie hat ihre Biografie „Der Klang meines Lebens“ veröffentlicht. imago/Future Image

Maite Kelly (36) macht nach wie vor Musik. Sie war in der deutschen Version des Musicals „Hairspray“ zu sehen und gewann 2011 die RTL-Show „Let's Dance“. Maite Kelly ist verheiratet und hat drei Töchter. imago/Future Image

Finanzielle Tiefen für die Auswanderer

Doch schnell zerbrach sein romantisches Bild vom Auswanderer-Idyll. Schon bald schrumpften die finanziellen Reserven auf ein Minimum zusammen. Als Straßenmusiker verdiente er an manchen Tagen gerade mal 30 Euro, so der Ex-Kinderstar.

Eine Verletzung am Finger brachte Kelly noch weiter in Not, denn kurzzeitig konnte der Sänger nicht mehr Gitarre spielen. „Da wurde das Geld schon ziemlich knapp. Ich glaube, wir haben noch 50 Euro gehabt.“ Seine Familie im Rand der Existenz? Für Angelo eine Erfahrung, die er nicht missen möchte: Nur dann lebst du auch richtig."

So geht es Angelo Kelly jetzt

Mittlerweile haben die Kellys ihrem Leben als „Goodbye Deutschland“-Auswanderer allerdings den Rücken gekehrt und leben zurückgezogen in einem Haus in Irland. Angelo Kelly nimmt auch wieder Musik auf. Die harten Zeiten scheinen vorüber. (red.)