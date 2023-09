Braunschweig -Drei junge Männer haben am Sonntagabend auf einer stillgelegten Eisenbahnbrücke in Braunschweig eine skelettierte Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wollten sich die Männer im Alter von 26 bis 32 Jahren das so genannte Ringgleis genauer anschauen und betraten zu diesem Zweck die stillgelegte Echobrücke.

In einem Kabelschacht, der lediglich Kriechhöhe hat, entdeckten sie einen skelettierten, bekleideten Leichnam und riefen die Polizei. Zur Bergung des Toten wurde die Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 62-jährigen Wohnungslosen. Der Platz hatte ihm zu Lebzeiten offensichtlich als Unterschlupf gedient. Die Leiche hatte bereits mehrere Monate dort gelegen.

Zum jetzigen Zeitpunkt deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. (mz)