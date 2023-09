Rostock -Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat eine erste Spur von der 14-Jährigen, die mit einem Betreuer ihrer Wohngruppe verschwunden ist. Einer der Beiden habe versucht, in einer Bank in Hamburg Geld von einem Konto abzuheben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nun werde in Hamburg und Umgebung nach den Beiden und ihrem schwarzen Auto mit NWM-Kennzeichen für Nordwestmecklenburg gesucht.

Die Polizei fahndet seit dem 15. Februar europaweit nach der 14-jährigen Cäciele S. und ihrem 24-jährigen Betreuer Alex K..

Der Betreuer der 14-Jährigen, Alex K., wird ebenfalls vermisst. Polizei Rostock

Die beiden wurden gegen 23 Uhr in der Wohnung des Teenagers gesehen. Cäciele lebt in einer Wohngruppe in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern), Alex K. ist ein Betreuer der Einrichtung.

Polizei prüft, ob ein Strafverdacht besteht

Die beiden sollen zusammen mit dessen Auto weggefahren sein, wohin ist ungewiss. „Wir haben die Suche jetzt europaweit ausgedehnt“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. „Wir prüfen jetzt aber auch, ob ein Straftatverdacht besteht“, sagte die Sprecherin. So müsse untersucht werden, ob es sich um eine Entziehung Minderjähriger oder sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener handelt.

Personenbeschreibung

Cäciele S. wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Figur und lange dunkelbraune Haare.

Alex K. ist 1,70 Meter groß, schlank und trägt eine dunkle Brille. Er hat einen Dreitagebart und ist bekleidet mit einem hellblauen Pullover, einer Jeanshose, einer weißen Jacke und braunen Schuhen.

Unterwegs mit einem schwarzen SUV

Die beiden sind wahrscheinlich mit einem schwarzen SUV des Typs Hyundai Santa Fe mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-AK25 unterwegs.

Wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt der beiden geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Grevesmühle unter der Rufnummer 03881720224 zu melden. (red)

