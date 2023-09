Athen -Griechenland ist im Ringen mit seinen Gläubigern über die Auszahlung von Hilfsgeldern vorangekommen. „Es ist weißer Rauch aufgestiegen“, erklärte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos am Dienstagmorgen. Der Durchbruch?

Worauf hat man sich verständigt?

Die Regierung in Athen sagt Reformen und Einsparungen zu und bekommt dafür frisches Geld. Sie muss im Juli Kredite in Höhe von 7,5 Milliarden Euro zurückzahlen. Zwar hat sie sich bereits 2015 auf das dritte Hilfsprogramm mit der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) verständigt. Das hat ein Volumen von insgesamt 86 Milliarden Euro. Doch die Auszahlung der einzelnen Raten hängt an der Spar- und Reformbereitschaft Griechenlands. Diese Voraussetzung scheint für die nächste Tranche nun erfüllt.

Was hat die Regierung in Athen jetzt zugesagt?

Sie verpflichtete sich zu einem Sparpaket in Höhe von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro, wie es in Athen hieß. Dazu muss sie vom 1. Januar 2019 an die Renten kürzen und vom 1. Januar 2020 an den jährlichen Steuerfreibetrag von 8636 Euro auf 5681 Euro kürzen. Damit geraten mehr Kleinverdiener in die Steuerpflicht. Für Bezieher höherer Einkommen steigt die Steuerlast. Zudem ist vorgesehen, Kündigungen durch Änderungen des Arbeitsrechts zu erleichtern, und die Privatisierungen voranzutreiben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ist das griechische Drama damit beendet?

Nein. Das Drama dauert schon sieben Jahre und ein schneller Abschluss ist nicht in Sicht. Das Bundesfinanzministerium betonte, die Arbeiten gingen weiter. Zustimmen muss noch die Euro-Gruppe, wo die Finanzminister der Euroländer versammelt sind. Und auch beim IWF steht das letzte Wort noch aus. Griechenland muss nun die Versprechen umsetzen und entsprechende Gesetze beschließen.

Was wird mit dem Schuldenschnitt?

Das bleibt das größte Streitthema. Nicht nur Athen drängt darauf, dass die Kreditgeber auf ihre Forderungen von über 300 Milliarden Euro zumindest teilweise verzichten. Auch der IWF besteht darauf, um Griechenland mit reduzierter Schuldenlast einen Neuanfang zu ermöglichen. Allerdings will er sich selbst nicht beteiligen. Die Last müssten vor allem die anderen Euro-Staaten wie Deutschland und Frankreich tragen. Daher wehrt sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) dagegen. Er möchte auch vermeiden, dass die deutschen Steuerzahler vor der Bundestagswahl offenbart bekommen, wie viel Geld die Eurokrise sie kostet.

Wer setzt sich im Ringen um den Schuldenschnitt durch?

Wohl der IWF. Aber es zeichnet sich ein Kompromiss ab. Der IWF ermöglicht der Bundesregierung, dass alle schlechten Nachrichten erst nach der Bundestagswahl an die Öffentlichkeit gelangen. Dafür bleibt er erst einmal an Bord, weil ein Ausstieg dieses wichtigen Partners eine Blamage für die Bundesregierung wäre. Dafür könnte Berlin sich bereit erklären, einen konkreten Plan für die massive Entlastung Griechenlands zu einem späteren Zeitpunkt vorzulegen.