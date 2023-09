Griff nach dem letzten Strohhalm

Berlin -Er ist die Hoffnung, an die SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sich bis Sonntag, 18 Uhr, klammert: der bislang unentschlossene Wähler, der womöglich erst in der Wahlkabine entscheidet, wo er sein Kreuz macht. Über ihn sprach Schulz in den vergangenen Wochen immer wieder, wenn es darum ging die eigene Partei zu motivieren – trotz der Umfragen, in denen die Sozialdemokraten teils 15 Prozentpunkte hinter der Union liegen.

Schulz’ Hinweis auf die Unentschlossenen soll zugleich ein Fingerzeig für die Menschen im Land sein, dass eine Stimme für die SPD am Ende nicht zwingend eine Stimme für den Wahlverlierer sein müsse. Sondern auch eine für den Sieger sein könne.

„Es ist noch alles möglich“, hat Schulz gerade erst im RTL-Sommerinterview gesagt – wenige Tage vor der Wahl. Zur Begründung ergänzte der SPD-Vorsitzende: „Alle Erfahrungen aus nationalen und internationalen Wahlkämpfen lehren: Die Zahl an unentschlossenen Wählern nimmt immer mehr zu, und wir haben auch heute bei den Umfragen 40 Prozent Unentschiedene.“ Schulz bekräftigte: „Ich glaube sehr wohl, dass wir einen Last-Minute-Swing haben.“ Er fügte hinzu: „Ich weiß, das klingt wie das Pfeifen im Walde, aber denken Sie an die USA, an den Brexit.“

Wer sind diese Menschen, die die Umfrageinstitute als in unsichere Wähler ausweisen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie am Ende doch noch für die ganz große Überraschung sorgen? Oder, anders gefragt: Hofft Schulz zu Recht?

Das Verfahren bei den Umfrageinstituten läuft in etwa folgendermaßen: Erst werde danach gefragt, ob jemand an der Wahl teilzunehmen plane. Dann, was er wählen wolle. „Und danach fragen wir alle, ob sie sicher sind, dass es bei dieser Absicht bleiben wird“, sagte Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Dabei entstünde der Wert von aktuell 39 Prozent, die sich ihrer Entscheidung unsicher seien. „In Zeiten, in denen es weniger Stammwähler und mehr Wechselwähler gibt, gilt: Es gibt mehr hochinformierte Wähler als früher, die sich erst spät entscheiden“, sagte der Düsseldorfer Politik-Professor Ulrich von Alemann dem „Kölner Stadt_Anzeiger“. „Vielen von ihnen haben eine Präferenz für eine oder mehrere Parteien.

Aber gleichzeitig überlegen sie bis zuletzt mit Blick auf die Umfragen und mögliche Koalitionen, welche Partei genau sie wählen“, fügte er hinzu. Unter denen, die in Umfragen als unentschieden ausgewiesen würde, fänden sich aber auch Menschen, die schlicht und einfach nicht verraten wollten, was sie wählen. Und wahrscheinliche Nichtwähler. Gerade diese Gruppe darf nach Auffassung von Demoskopen bei der Analyse der Umfrageergebnisse nicht unterschätzt werden. Von denen, die sich laut Umfrage ihrer Entscheidung immer noch unsicher sind, werde „der überwiegende Teil nicht an der Wahlurne erscheinen“, sagte Wahlforscher Jung. Hier macht sich der Zerreffekt der „sozialen Erwünschtheit“ bei Umfragen bemerkbar. Viele Menschen verraten zum Beispiel lieber nicht, dass sie nicht zur Wahl gehen wollten. Stattdessen sagten sie lieber „bin noch unsicher“, erläuterte Jung.

Ist es auf dieser Grundlage nicht abwegig, dass Martin Schulz noch immer mit der Hoffnung auf einen Umschwung zugunsten der SPD wirbt? Dass er noch immer so tut, als sei das Rennen offen, als könne er Kanzler werden? „Der SPD-Kanzlerkandidat muss, so gut es irgendwie geht, Optimismus verbreiten. Ihm bleibt praktisch gar nichts anderes übrig, als nach dem letzten Strohhalm zu greifen“, sagte von Alemann. Seit Schulz in den Umfragen nach dem Hoch im Frühjahr abgestürzt sei, habe er keinen Siegernimbus mehr. „Ich sehe nicht, warum es einen Last-Minute-Swing zugunsten der SPD geben sollte“, sagte der Politikwissenschaftler. „Da müsste der SPD-Chef schon ein Ass im Ärmel haben, von dem wir alle nichts wissen.“

Auch der Hinweis von Schulz auf die US-Wahlen und Brexit-Entscheidung, die anders ausgefallen seien als von den Wahlforschern prognostiziert, führt mit Blick auf die Bundestagswahl nicht weiter. Das Votum für den Brexit war knapp – der Abstand zwischen Union und SPD in den Umfragen ist aber groß. In den Vereinigten Staaten hatte Hillary Clinton, wie von den Demoskopen angenommen, landesweit mehr Wähler als Trump. Falsch lagen die Umfragen, was das knappe Rennen in einzelnen Bundesstaaten anging. Genau dies ist in den USA aufgrund des Wahlmännersystems am Ende aber entscheidend dafür, wer Präsident wird.