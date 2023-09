Berlin -Elf Milliarden Euro – diese Summe werde die Bundesregierung zusätzlich in die Bildung investieren. Auf dieses „große Paket“ hätten sich Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen geeinigt, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Hubertus Heil in Berlin.



Das sei ein „Durchbruch“, mit dem die Bildungschancen für alle vergrößert würden, fügte er hinzu. Heil schlüsselte die geplanten Mehrausgaben wie folgt auf: Zwei Milliarden Euro sollen in den Ausbau von Ganztagsschulen fließen, damit bis 2025 ein Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung für Kinder in der Grundschule verwirklicht werden kann.

Bessere digitale Ausstattung in Schulen

Gleichzeitig will der Bund insgesamt fünf Milliarden Euro für eine bessere digitale Ausstattung an allen Schulen in Deutschland geben, davon 3,5 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren.

Auch in die Hochschulen und die Forschung soll investiert werden. Ab dem Jahr 2021 sollen noch einmal 600 Millionen Euro in den dann auslaufenden Hochschulpakt von Bund und Ländern fließen. Der Pakt war ursprünglich geschlossen wurde, um Belastungen durch doppelte Abiturjahrgänge zu bewältigen.



Jetzt soll er auf Dauer verstetigt werden, vor allem um die Qualität von Forschung und Lehre zu verbessern. Die Forschungsausgaben sollen um zwei Milliarden Euro erhöht werden – mit dem Ziel, dass bis 2025 insgesamt 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden.

„Trendumkehr“ beim Bafög

Eine Milliarde Euro soll für eine Reform des Bafög zur Verfügung stehen, von dem zuletzt immer weniger Studenten profitiert haben. Es gehe darum, bei der Zahl der Geförderten „eine Trendumkehr zu erreichen“, heißt es in der abschließenden Fassung des Papiers der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung bei den Koalitionsverhandlungen.



Kritiker halten die eingeplante Summe allerdings für zu gering. Um die berufliche Bildung zu stärken, sollen 350 Millionen Euro ins Meister-Bafög investiert werden.

Kooperationsverbot soll gelockert werden

Besonders stark umstritten dürften in den Verhandlungen die zusätzlichen Investitionen des Bundes in die Schulen gewesen sein. Diese fallen in den Aufgabenbereich der Länder – und seit der Föderalismusreform 2006 darf der Bund den Ländern hier eigentlich nicht mehr helfen. Die SPD drängte darauf, dass dieses Kooperationsverbot entfällt. Die Union reagierte skeptisch.

Der Kompromiss sieht jetzt so aus, dass die Parteien das Kooperationsverbot weiter lockern wollen – ohne dass es ganz entfiele. Zu diesem Zweck war bereits im vergangenen Jahr ein neuer Artikel 104 c ins Grundgesetz eingefügt worden.



„Der Bund kann den Ländern für gesamtstaatlich bedeutende Investitionen der finanzschwachen Gemeinden im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren“, heißt es darin. Union und SPD wollen jetzt das Wort „finanzschwach“ in diesem Artikel streichen. Damit kann der Bund auf breiter Ebene in Infrastruktur investieren, aber beispielsweise nicht in Personal.

Neue Digitalstrategie für alle Ministerien

Ein eigenes Digitalministerium wird es im Fall einer Regierungsbildung von Union und SPD nicht geben. Stattdessen soll eine Digitalstrategie unter Einbeziehung aller Ministerien entwickelt und neu geordnet werden. Die Koordination „liegt beim Bundeskanzleramt und einem von der SPD zu besetzenden Ressort“, heißt es im Entwurfspapier der Arbeitsgruppe Digitales für den Koalitionsvertrag.



Für einen Investitionsfonds Digitalisierung sollen in der laufenden Wahlperiode insgesamt zwölf Milliarden Euro vom Bund bereitgestellt werden. Öffentlich gefördert werden sollen in diesem Bereich künftig „ausschließlich zukunftsfähige und gigabitfähige Technologien“.



5G-Mobilfunk ab 2020

Angekündigt wird außerdem, den 5G-Mobilfunk 2020 einzuführen. Die Technologie soll in fünf Regionen des Landes prioritär gestartet werden, „um Forschung zu intensivieren und Infrastrukturausbau zu beschleunigen“, heißt es in dem Papier weiter.



Die Arbeitsgruppe hat sich auch darauf geeinigt, an allen öffentlichen Einrichtungen sowie in in DB-Zügen und Bahnhöfen kostenfreie WLAN-Hotspots zur Verfügung zu stellen. (mre)



Mehr Schienenverkehr und E-Mobilität

Union und SPD wollen im Fall einer gemeinsamen Regierung mehr Verkehr auf die Schiene bringen und die Elektromobilität auf der Straße fördern. Durch einen „Schienenpakt“ von Politik und Wirtschaft sollen bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden gewonnen und mehr Güter in Zügen transportiert werden, heißt es im Papier der Arbeitsgruppe Verkehr.



Keine Privatisierung der Bahn

Die Unterhändler betonen, für den Bund als Eigentümer der Bahn stehe nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung der Verkehre auf der Schiene im Vordergrund. In der Satzung des Konzerns sollten dafür volkswirtschaftliche Ziele wie die Steigerung des Marktanteils der Schiene festgeschrieben werden.



Auch die Vorstände sollten auf diese Ziele verpflichtet werden. Eine Privatisierung und auch eine Aufspaltung der Bahn wird abgelehnt.



Den schleppenden Ausbau der Elektromobilität in Deutschland wollen Union und SPD mit einem Maßnahmenpaket beschleunigen. So soll der Aufbau einer flächendeckenden Lade- und Tankinfrastruktur intensiviert werden. Die Errichtung privater Ladesäulen wollen die Parteien mit 100 Millionen Euro im Jahr fördern. (tms)