Berlin -Angela Merkel ist über die Hintertreppe gekommen, genauso wie der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt. Lieber nicht einmal in Versuchung kommen, etwas in Mikrophone zu sagen vor diesen Verhandlungen. Lieber keine Bilder liefern, keine öffentlich verbissenen oder begeisterten Blicke. Ein heikles Treffen war es ganz offenkundig, diese Zusammenkunft von CDU, CSU und SPD einige Tage vor Weihnachten in den Büroräumen von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles.



Eine Vorübung zu einer möglichen Regierungsbildung war das, die Sondierung vor der Sondierung, die in der SPD so umstritten ist, dass die Spitze gefühlt in jedem zweiten Satz das Wort „ergebnisoffen“ unterbringen muss, damit bloß niemand denkt, alles wäre schon ausgemacht. Für diese höchst delikate Operation der Vielleicht-GroKo also ziehen sich sechs Politiker in einen Raum zurück, die Glastüren eigens abgeschirmt mit Aufstellwänden.



Je zwei von CDU, CSU und SPD, die Partei- und die Fraktionschefs, dazu ein Packen Papier und jemand, der mitschreiben muss. Ein abgedecktes Servierwägelchen fährt hinein und wieder hinaus. Jemand bringt eine Art längliche Tupperware-Dose unter einem Tuch. Es ist wirklich alles sehr geheimnisvoll.



Schulz wortlos, Seehofer lächelnd

Bis auf Martin Schulz und Horst Seehofer, die sich tatsächlich öffentlich in dieses Treffen trauen, gewissermaßen dem Servierwagen und der Tupperdose hinterher also, mit einigen Minuten Abstand zueinander. Ernst und wortlos der Schulz, mit einem fröhlichen Lächeln der Seehofer. Gut sei die Lage, sagt der CSU-Chef und dass er hoffe, dass es da drin gleich nicht allzu lange dauere: „Ich möchte nach Bayern zurück.“



Drinnen bekommt Schulz dann einen Schokoladenkuchen und von Seehofer einen Porzellanlöwen, was nicht daran liegt, dass er die Groko besonders intensiv abgelehnt hat, sondern daran, dass er ausgerechnet an diesem Tag 62 Jahre alt wird und den Geburtstag also mit Merkel, Seehofer und Dobrindt feiern darf oder muss.



Zunächst bleibt offen, ob der Porzellanlöwe die Stimmung verbessert oder verschlechtert. Für etwas Einigkeit dürfte allerdings der Wunsch auf ein paar ruhige Weihnachtsfeiertage gesorgt haben – auch deswegen das vorsichtige Hineintrapsen in diese letzte Verhandlungsrunde des Jahres. Im Verhandlungsraum brennen Kerzen.



SPD verschiebt Parteitag

Drinnen beugt man sich über Themen und Terminpläne . Die SPD hat schon ihren erst für Mitte Januar geplanten Parteitag um eine Woche nach hinten auf den 21. Januar verschoben, damit etwas mehr Zeit bleibt zum Verhandeln. Auf dem Parteitag soll über Verhandlungsergebnisse abgestimmt werden. Auch die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bedarf des Votums der Delegierten.



Zumindest bei CDU und SPD stehen mittlerweile die zwölfköpfigen Sondierungsteams: Die SPD verhandelt ohne ihre aktuellen Bundesminister, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass da vielleicht jemand an seinen Ämtern festhalten will. Dadurch ist zum Beispiel auch nicht Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel nicht dabei, der seine Partei 2013 von einer Großen Koalition überzeugt hat.



Geheimnisvolle Politiker in vorweihnachtlicher Gesprächsrunde

Die CDU hat ihr Präsidiumsmitglied Jens Spahn mit in die Verhandlungen, der sich am interessiertesten an einer Minderheitsregierung gezeigt hat. Bei der CSU ist zumindest klar, dass der künftige Ministerpräsident Markus Söder irgendwie mitverhandeln soll – schon alleine, damit er Seehofer nicht immer aus der Ferne in die Quere kommt.



Nach einigen Stunden beenden die sechs geheimnisvollen Politiker ihre vorweihnachtliche Gesprächsrunde. Sie haben 15 Themenbereiche für die Verhandlungen festgelegt. Es sind die üblichen - von Finanzen, über Arbeitsmarkt bis zur „Arbeitsweise der Regierung und der Fraktionen“. Der SPD engleitet bei der Zusammenstellung der Liste dann doch kurz die Vorsicht. Sie kündigt die „Arbeitsweise der Koalition“ an und korrigiert sich dann schnell ins Ergebnisoffene. Am 7. Januar sollen die Sondierungen dann wirklich beginnen. Schon nach fünf Tagen, am 12. Januar, will man fertig sein.

Zielvorgabe ist Ostern

Eine neue Regierung an Ostern, das ist nun die neue Zielvorgabe. Sollte es mit Union und SPD doch nicht klappen, setzen manche, wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) darauf, doch noch mal mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition zu verhandeln. Das hat Liberalen-Chef Christian Lindner aber ausgeschlossen hat. Eine Minderheitsregierung wäre dann möglich, würde aber nach Einschätzung aus der Union nur kurz im Amt sein.



