Mülheim/Ruhr -Im Rahmen einer „Null-Toleranz-Strategie“ gegen Clan-Kriminalität hat ein Großaufgebot der Polizei am Wochenende in Mülheim eine Hochzeitsfeier zweier Familienclans kontrolliert. Mehr als 300 Polizisten nahmen am Sonntagabend mehrere Hundert Gäste und rund 160 Autos unter die Lupe.

Mit dem Einsatz wollte die Polizei nach eigenen Angaben unter anderem Autokonvois und In-die-Luft-Schießen verhindern. „Es sollte klar signalisiert werden, dass die Polizei vor Ort ist. Damit sollte respektloses Verhalten unterbunden werden“, sagte ein Sprecher am Montag. Die Kontrollen waren den Familien im Vorfeld angekündigt worden.

Dabei habe es sich um zwei der wichtigsten Clans mit arabisch-libanesischen Wurzeln und Verbindungen in alle Bundesländer sowie Kontakten ins Rocker-Milieu gehandelt, hieß es. Einige Gäste seien auch aus dem Ausland gekommen.

„Solche Clans sind nicht harmlos“, sagte eine Polizeisprecherin. Etliche Mitglieder der beiden Großfamilien seien schon straffällig geworden. Auch sei es nicht unüblich, „dass bei Hochzeiten plötzlich geschossen wird. Man muss die Bevölkerung schützen und die Gäste.“

Obwohl die Kontrollen vorab bekannt waren, wurde ein 38-Jähriger festgenommen, gegen den wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe bereits ein Haftbefehl vorlag. Ein weiterer Mann hatte Drogen dabei, einer anderer eine Waffe, ein dritter keinen Führerschein. Auch während der Feier, die ohne Zwischenfälle verlief, blieben Polizisten in Uniform und in Zivil vor Ort.

Polizei und Justiz in Nordrhein-Westfalen haben ihre Einsätze gegen kriminelle Mitglieder von Clans in den vergangenen Monaten erheblich ausgeweitet. Immer wieder gibt es großangelegte Razzien. (dpa)