Köln -Über 300 Kilometer hat ein Hund in Großbritannien zurückgelegt, um zu seinen ursprünglichen Haltern zurück zu kehren. Die ehemaligen Besitzer – ein Farmer-Ehepaar aus Penrhyn-coch in Wales – hatten den fünfjährigen Rüden zuvor als Hütehund an eine andere Farm verkauft.

Doch offenbar schien es dem Hund bei seinen neuen Besitzern im 333 Kilometer entfernten Cumbria nicht zu gefallen. Er hätte nie auf die Rufe der neuen Herrchen reagiert und hätte den ganzen Tag in seiner Hundehütte gesessen.

13 Tage war der Hund verschwunden

Anfang April verschwand der Hund dann von der Farm in Cumbria und wurde tagelang von Niemandem gesehen. 13 Tage später tauchte der Hund wieder auf. Bei seinen alten Besitzern in Penrhyn-coch. Schwanzwedelnd habe er vor der Haustür der Familie gewartet.

Der Rüde sei wohlauf und soll jetzt erst einmal bei seinen ursprünglichen Besitzern bleiben. Ihn jetzt noch einmal wegzugeben fände das Farmerpärchen dem Hund gegenüber unfair. (mde)