Berlin -Plötzlich gibt es wieder eine Uhrzeit, eine sehr präzise noch dazu – eine, die Erlösung verspricht oder auch ein Drama. 16.05 Uhr, zu diesem Zeitpunkt fährt am Sonntagnachmittag ein ICE von Berlin nach München. Und die CSU verbreitet zu Beginn des Wochenendes, Horst Seehofer würde drin sitzen. Pünktlich zum Abendessen oder zum Tatortschauen wäre er so wieder in Bayern. So kommt es nicht. Aber die Erinnerung an einen anderen Sonntag werden wach. An einen Sonntag, der mit einem Paukenschlag endete, der einiges Chaos ausgelöst hat.