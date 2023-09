In Thüringen und im benachbarten Niedersachsen hat es am Freitagmorgen eine Großrazzia in der rechtsextremistischen Szene gegeben. Ermittelt wird nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) in Erfurt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Bei den Durchsuchungen von mehreren Wohnungen in Südthüringen, im Erfurter Raum und in Göttingen seien mehrere Kurz- und Langwaffen, Waffenteile und sonstige Waffen sichergestellt worden, heißt es.

Außerdem habe man rechtes Propagandamaterial, geringe Mengen Rauschgift sowie diverse Handys und Computer beschlagnahmt. Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, sprach gegenüber dieser Zeitung von möglichen rechtsterroristischen Strukturen.

Reichsbürger-Hintergrund wird geprüft

Bei den Einsätzen waren den Angaben zufolge mit der GSG9 auch eine Spezialeinheit des Bundes sowie Spezialeinheiten der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen und Thüringen beteiligt. Laut LKA Thüringen sollen einige der Beschuldigten Mitglieder der „Europäischen Aktion“ sein – einer international agierenden rechtsextremen Bewegung.

Diese habe sich zum Ziel gesetzt, die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland und anderer europäischer Staaten abzuschaffen. Auch ein möglicher Reichsbürger-Hintergrund wird geprüft. Während der Durchsuchungen soll ein Mann erheblichen Widerstand gegen zwei Polizisten geleistet haben, die sich dabei verletzt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Gera prüfe, ob Haftantrag gestellt werde, so das LKA.

Thüringens Verfassungsschutzchef Kramer wertet die jüngste Razzia als Erfolg. „Der Polizei gebührt Dank und Anerkennung“, sagte er dieser Zeitung. „Aber auch das Landesamt für Verfassungsschutz war nicht ganz unbeteiligt. Wir haben die Vorarbeit dafür geleistet. Denn wir sind an den Betroffenen schon länger dran.“ Kramer fügte hinzu: „Meine Arbeitshypothese lautet, dass wir rechtsterroristische Strukturen haben, sie aber noch nicht überall sehen. Auf jeden Fall gehen wir jedem Hinweis nach. Wir haben die Szene auf dem Schirm. Und es bleibt nicht bei Vermerken.“

Neue Generation von Rechtsextremen

Thüringen war Geburtsort des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) um Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, der zehn Menschen umbrachte, sowie seiner Vorläuferorganisation, des Thüringer Heimatschutzes. Das Trio tauchte Ende der 90er Jahre unter und blieb über zehn Jahre lang unentdeckt. Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass die Gruppe in Wahrheit wesentlich größer war, auf jeden Fall aber Unterstützer hatte. Zschäpe steht in München vor Gericht.

Mittlerweile gibt es eine neue Generation von Rechtsextremisten, die nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden seit 2015 in Thüringen so genannte Wehrsportübungen betreiben. Die verbotene Organisation „Blood and Honour“ mit ihrem militanten Arm „Combat 18“ ist dem Vernehmen nach ebenfalls wieder aktiv. Von konkreten Anschlagsplänen sei bisher nichts bekannt, verlautet aus Sicherheitskreisen. Sie seien allerdings auch nicht auszuschließen.