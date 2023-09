Immer donnerstags stehen die drei Töchter der Familie Evenson, Grace, Rose und Sophia, am Fenster und warten nur auf ihre Helden: die Müllmänner. „Wenn sie das Auto hören, klettern sie wie verrückt zum Fenster und rufen: ‚Die Müllmänner sind da!‘“, erzählt Vater Aaron Evenson in einem Facebook-Post. Auch die Müllmänner, Brandon Olsen und Taylor Fritz, würden sich immer sehr freuen, lächelten und winkten den Kindern zu. Einmal hätten sie sogar drei Tüten Süßigkeiten für die Kleinen an die Türe gebracht.

Kein Winken wegen des Chemo-Termins

„Den darauffolgenden Donnerstag haben die Mädchen für die Männer Bilder gemalt und wir haben ihnen ein paar Snacks geschenkt“, erzählt Aaron Evenson weiter. Er habe außerdem einen Zettel beigelegt, um zu sagen, dass sie wohl die nächsten Donnerstage nicht würden winken können, weil sie mit Tochter Rose, die an Nierenkrebs leidet, zur Chemotherapie müssten.

Ein Jahr ohne Müllgebühren

Auf diese Nachricht reagierten die beiden Müllmänner mit einer beeindruckenden Geste: In einem Brief teilten sie der Familie mit, dass sie ihnen ein Jahr lang die Müll-Gebühren erlassen werden. „Sie sagten, dass sie selbst als Mitarbeiter keine Müllgebühren zahlen müssen und ihre Befreiung auf uns übertragen wollen“, schreibt Vater Aaron. „Ich war wirklich zu Tränen gerührt und konnte ihnen nicht genug für ihre unbezahlbar liebenswürdige Geste danken.“

(iwo)

