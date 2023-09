Berlin -Im Februar legen Metaller die Arbeit nieder, im Frühjahr streiken Lehrer und Lokführer, Piloten und Erzieherinnen, später folgen Paketzusteller und Flugbegleiter: Im vergangenen Jahr haben Beschäftigte ungewöhnlich häufig ihren Arbeitsplatz verlassen, um für ihre Belange zu kämpfen. Insgesamt fielen rund zwei Millionen Arbeitstage wegen Streiks aus, schätzt die Hans-Böckler-Stiftung in ihrer Streikbilanz für 2015, die sie an diesem Donnerstag veröffentlicht und die dieser Zeitung vorab vorliegt. Das ist die höchste Zahl an Ausfalltagen, die die gewerkschaftsnahe Stiftung seit Beginn ihrer Streikstatistik im Jahr 2004 erfasst hat.

Es ging dabei nicht nur um höhere Löhne, sondern teils auch darum, Verschlechterungen abzuwehren.

Der Rekord ist vor allem auf zwei Arbeitskämpfe zurückzuführen, erläutert Heiner Dribbusch, Tarif- und Streikexperte der Böckler-Stiftung: 1,5 der zwei Millionen Streiktage entfielen auf die wochenlangen Ausstände im Sozial- und Erziehungsdienst sowie bei der Post.

Einen Grund für die hohe Streikzahl sieht der Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch in der besseren Beschäftigungssituation: „Viele Arbeitnehmer fassen Mut, für ihre Ansprüche zu kämpfen“, sagt der Seniorprofessor an der Uni Duisburg-Essen. Gleichzeitig ist es oft schwieriger geworden, Verbesserungen durchzusetzen. Viele Arbeitnehmer kämpfen sogar gegen Verschlechterungen.

Beispiel Post: Früher hatte die staatliche Bundespost ein Monopol, es gab einen Tarifvertrag für alle Postler. Dann wurde das Unternehmen privatisiert und der Markt für andere Firmen geöffnet. Im Zuge der Liberalisierung wurde kein allgemeinverbindlicher Branchen-Tarifvertrag vereinbart, an den sich alle Firmen halten müssen. Stattdessen gibt es heute in der Postbranche rund 120 Tarifverträge mit der Gewerkschaft Verdi, berichtet Dribbusch. Für viele Beschäftigte gilt gar kein Tarifvertrag, etwa, weil die Paketzustellung an Subunternehmen ausgelagert ist.

So können sich Firmen mit niedrigeren Löhnen große Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Ex-Staatskonzern verschaffen. Gerade in der boomenden Paketzustellung beklagte das Post-Management im vorigen Jahr massive Wettbewerbsnachteile – die Post-Löhne seien doppelt so hoch wie in Konkurrenzbetrieben. Also gründete die Post Tochterfirmen unter dem Namen DHL Delivery, in denen die Gehälter laut Verdi bis zu 20 Prozent niedriger sind als im Mutterkonzern. Befristet Beschäftigte, deren Vertrag bei der Post auslief, konnten sich um feste, aber schlechter bezahlte Jobs bei Delivery bewerben. Die Gewerkschaft sprach von Tarifflucht und Vertragsbruch und rief die Beschäftigten im Sommer zu einem unbefristeten Arbeitskampf auf.

Einen Monat streikten Zusteller. Am Ende gelang es Verdi, unbefristet beschäftigte Post-Angestellte besser abzusichern. Die Billig-Tochterfirmen bleiben jedoch bestehen und sollen weiter wachsen. Mittlerweile sind nach Konzernangaben 7600 Paketzusteller direkt bei der Post beschäftigt und rund 9000 bei DHL Delivery, zu niedrigeren Gehältern.

„Ohne Konflikt ist nichts zu erreichen“

Die Post verweist darauf, dass die Delivery-Leute nach regionalen Branchentarifverträgen bezahlt werden, die ebenfalls von Verdi vereinbart wurden. Doch in vielen Regionen und Unternehmen ist Verdi schwächer als bei der Post und kann nur geringere Entgelte durchsetzen.

Auch bei den Streiks der Piloten und Flugbegleiter ging und geht es darum, Verschlechterungen insbesondere bei der Altersversorgung zu verhindern. Auch das ehemalige Staats-Unternehmen Lufthansa baut eine Tochterfirma namens Eurowings mit geringeren Gehältern auf. Auch die Lufthansa konkurriert mit Unternehmen, die ihren Beschäftigten weniger bezahlen.

Lufthansa-Piloten verdienen noch sehr viel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb deswegen mit Blick auf die Streiks: „Piloten gelten als raffgierig und nimmersatt.“ Jörg Nowak sieht das anders. Er hält es für legitim, wenn sich auch Besserverdiener gegen Einschnitte wehren. Es sei nun mal nicht im Interesse der Beschäftigten, wenn sich das Modell von Airlines durchsetze, die deutlich schlechtere Jobs bieten, betont der Politikwissenschaftler und Streikforscher aus Kassel. Richtig sei, dass die Billig-Konkurrenz die Lufthansa-Tarife unter Druck setze. „Die Frage ist: Wie weit will man gehen?“

Die Einkommen

Für Kita-Beschäftigte und Sozialarbeiter verlangte die Gewerkschaft Verdi eine höhere Eingruppierung. Vor dem Tarifabschluss betrug das Einstiegsgehalt einer Erzieherin laut kommunalem Arbeitgeberverband rund 2590 Euro im Monat brutto.

Seit dem Tarifabschluss sind es demnach 2700 Euro. Erfahrene Erzieherinnen in der tariflichen Endstufe erhielten früher 3290 Euro und haben jetzt Anspruch auf 3430 Euro.

Bei der Deutschen Post kämpfte Verdi vor allem gegen eine massive Auslagerung der Paketzustellung in die Tochterfirmen DHL Delivery. Bei der Deutschen Post beträgt das Einstiegsgehalt eines Paketzustellers laut Verdi rund 27.750 Euro pro Jahr (brutto). Der Branchentarif, der für DHL Delivery gilt, sieht demnach für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen lediglich 21.830 Euro pro Jahr vor und für Nordrhein-Westfalen 25.110 Euro. In Berlin erhalten Paketzusteller laut Branchentarif 23.870 Euro bei etwas kürzerer Arbeitszeit. Eine Ausnahme ist Baden-Württemberg, wo der Branchentarif mit 35.460 Euro pro Jahr deutlich höher ist als der Deutsche-Post-Tarif.

Insgesamt sind in Deutschland im vorigen Jahr rund zwei Millionen Arbeitstage wegen Streiks ausgefallen, schätzt die Hans-Böckler-Stiftung, die seit 2004 Arbeitskämpfe erfasst und sich auf Gewerkschaftsangaben stützt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA), die sich auf Arbeitgeber-Meldungen stützt, hat in der Vergangenheit deutlich weniger Streiktage ausgewiesen als die Böckler-Stiftung. Die Böckler-Forscher erklären dies mit lückenhaften Angaben der Arbeitgeber.

Anders als Piloten und Paketzusteller führten Erzieherinnen in Kitas und Sozialarbeiter keinen Abwehrkampf. Im Gegenteil: Die Beschäftigten verlangten eine Aufwertung ihrer Berufe, was in der Öffentlichkeit auf Verständnis stieß. Doch auch diese Tarifrunde zeige: „Ohne Konflikt ist nichts zu erreichen“, sagt Klaus Dörre, Professor für Arbeitssoziologie an der Uni Jena.

Verdi hatte verlangt, Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst höher einzugruppieren und die Gehälter um durchschnittlich zehn Prozent anzuheben. Nach rund vier Wochen Streik setzen die Arbeitnehmer Lohnzuschläge durch, die sie laut kommunalem Arbeitgeberverband auf durchschnittlich 3,3 Prozent belaufen, Verdi spricht von 3,7 Prozent.

Zuvor hatten Beschäftigte einen Schlichtervorschlag abgelehnt, was ungewöhnlich ist. Auch mit dem endgültigen Ergebnis seien viele Erzieherinnen unzufrieden gewesen, das gleiche gelte für Paketzusteller, berichtet Dörre. Dies hätten Gewerkschafter und Forscher auf einem Hearing berichtet. Gleichzeitig seien die Beschäftigten aber stolz, dass sie gestreikt und für ihre Rechte gekämpft haben. „Dies spricht dafür, dass in Belegschaften eine stärkere Konfliktbereitschaft wächst.“