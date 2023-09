Berlin -Bei den Grünen wird nicht mehr ausgeschlossen, dass der Parteivorsitzende Cem Özdemir erneut für das Amt kandidiert, um die Partei in der unübersichtlichen politischen Gefechtslage zu stabilisieren und sich selbst den Anspruch auf eine erneute Spitzenkandidatur zu sichern. Das verlautet aus führenden Parteikreisen. „Es kann sein, dass er nochmal antritt“, heißt es.



Özdemir hatte eigentlich bereits vor Monaten signalisiert, dass er nicht wieder antreten will. Seine Co-Vorsitzende Simone Peter hat hingegen vor der Bundestagswahl erklärt, dass sie abermals kandidieren möchte.



Habeck dürfte kein Interesse haben

Unklar ist, wann die Wahl stattfindet. Zwar sollte dies ursprünglich bei einer Bundesdelegiertenkonferenz am 26. und 27. Januar in Potsdam geschehen. In führenden Parteikreisen heißt es jedoch: „Wenn es Neuwahlen gäbe, würde man das vielleicht ein Stück verschieben. Wir fahren jetzt ein wenig auf Sicht.“



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Als unwahrscheinlich gilt, dass Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck Ambitionen anmeldet, so lange die Situation so bleibt wie jetzt. Ihm wurden zuletzt allgemein Chancen auf die Özdemir-Nachfolge eingeräumt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Ein objektives Hindernis besteht darin, dass die Satzung eine Trennung von Amt und Mandat vorschreibt, Habeck also sein Ministeramt vorher aufgeben müsste. Das könnte sich ändern, wenn beim Parteitag am kommenden Samstag zwei vorliegende Anträge eine Mehrheit finden sollten mit dem Ziel, die Trennung von Amt und Mandat zu Habecks Gunsten aufzuheben. Er selbst schweigt derzeit genauso wie Özdemir.



Giegold könnte antreten

Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold sagte dieser Zeitung, es gebe aus seiner Sicht keinen Zwang, die neue Führungsspitze im Januar zu wählen. „Ich sehe keinen Grund, das jetzt hoppla-di-hopp zu machen. Sollte es zu Neuwahlen kommen, dann haben wir etwas Besseres zu tun, als neue Vorsitzende zu wählen.“ Giegold wird möglicherweise ebenfalls als Vorsitzender kandidieren.



Der ehemalige Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin erklärte indes: „Da hilft ein Blick ins Parteiengesetz. Es sagt, dass es nicht anders geht.“ Klar ist, dass mit einer erneuten Kandidatur Özdemirs auch die Chancen von Peter steigen würden. Denn bisher ist keine dem linken Flügel zuzurechnende Frau in Sicht, die es werden will.



Jamaika hätte harte Kompromisse bedeutet

Im Leitantrag für den Parteitag am Samstag, der ursprünglich über das Ergebnis der Sondierungsgespräche abstimmen sollte, steht: „Weil wir wirklich etwas erreichen wollten, sind wir auf der Suche nach Kompromissen auch an unsere Schmerzgrenzen gegangen, mitunter auch darüber. Wir waren einer Einigung nahe und hätten viel erreichen können, vom Kohleausstieg über eine nachhaltige Landwirtschaft, die Bekämpfung von Kinderarmut, die Eingrenzung von Rüstungsexporten bis zum Familiennachzug für subsidiär Geschützte.“



Freilich hätte eine solche Einigung „auch harte und schmerzhafte Kompromisse beinhaltet, zum Beispiel in der Flüchtlings-, Außen-, Europa- oder Steuerpolitik“. Einigen Vertreter nicht allein des linken Flügels gingen diese Kompromisse zu weit.