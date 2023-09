Berlin/Hannover -Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat sich für eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre ausgesprochen. Dadurch könne man junge Menschen stärker in Zukunftsdebatten beteiligen. „Ihre Anliegen sollten Gehör finden und in die Politik einfließen“, sagte Hofreiter. „Ich finde, dass junge Menschen eine stärkere Stimme erhalten sollten - zum Beispiel, indem wir das Wahlalter auf 16 Jahre setzen.“ Schließlich beträfen die Entscheidungen, die heute vor allem von Älteren getroffen würden, vor allem ihre Zukunft. Derzeit muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um zum Beispiel an der Bundestagswahl teilnehmen zu dürfen.



Derzeit verschaffen sich zahlreiche Jugendliche anders Gehör: Sie beteiligen sich an den „Fridays for Future“-Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz. Hofreiter forderte von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Klimaschutzgesetzgebung. „Die Bundesregierung macht den Menschen etwas vor. Sie redet vom Klimaschutz, handelt aber nicht. Sie muss ihren jahrelangen Bummelstreik beenden und ein wirksames Klimaschutzgesetz vorlegen.“ (dpa)