Velbert -Nach der Gruppenvergewaltigung eines Mädchens in Velbert ist ein weiterer tatverdächtiger Junge in Bulgarien aufgespürt und verhaftet worden.



Gegen sechs der insgesamt acht mutmaßlichen Vergewaltiger im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ist inzwischen Anklage erhoben worden, ein achter Junge im Alter von 15 Jahren ist nach wie vor auf der Flucht, wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Auch er soll sich in Bulgarien aufhalten.



Die Jugendlichen sollen ein 13 Jahre altes Mädchen am 21. April in Velbert (Kreis Mettmann) in ein Waldstück gezerrt und missbraucht haben. Eine Spaziergängerin hatte es aus den Händen der Gruppe gerettet.



Der nun verhaftete bulgarische Jugendliche sei am vergangenen Montag in Plovdiv (Bulgarien) von den dortigen Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden, er sitzt in Untersuchungshaft. „Die Auslieferung des Beschuldigten an die hiesige Justiz ist bereits beantragt worden“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



Die spätere Hauptverhandlung soll wegen des geringen Alters von Opfer und Tatverdächtigen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. (dpa)