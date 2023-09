Los Angeles -Mit einem skurrilen Musikvideo sorgen David Hasselhoff (65) und die Schauspieler der „Guardians of the Galaxy“-Reihe für Lacher im Netz. In dem Clip zum Song „Guardians Inferno“, den Regisseur James Gunn am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichte, tanzt der Cast im 70er-Jahre-Outfit zu Disco-Klängen vor einer Weltraumkulisse. Neben Schauspielern wie Zoe Saldana, Dave Bautista, Sean Gunn und Michael Rooker ist auch Comic-Legende Stan Lee (94) zu sehen.



„Das ist kein Video, das die Welt momentan verdient. Aber es ist sicher das Video, das die Welt braucht“, kommentierte ein YouTube-Nutzer unter dem Video. „Ich kann nicht aufhören, es mir anzuschauen. HILFE“, schrieb ein anderer.



Hasselhoff („Knight Rider“, „Baywatch“) hatte im zweiten Teil des Superheldenfilms, der in Deutschland in einem Monat auf DVD erscheint, einen kurzen Gastauftritt. Sein Song lief während des Abspanns. Das Musikvideo haben sich innerhalb der ersten Stunden bereits über 860 000 Menschen angeschaut. (dpa)