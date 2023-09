Guben -Klaus-Dieter Hübner (64, FDP) ist beliebt in Guben: Mit 57,8 Prozent wählten ihn die Bürger am 17. Juli als Bürgermeister wieder, weil er die Innenstadt aufmöbeln ließ, Industriegebäude mit Rathaus, Museum, Musikschule und Bücherei füllte.



Nur dumm: Er ist wegen Korruption vorbestraft, die Stadtverordneten wollen ihn mehrheitlich nicht mehr ins Rathaus lassen.



2001 und 2009 schon einmal gewählt, war Hübner 2011 suspendiert worden: 2015 wurde er dann zu 18 Monaten Jahren Haft auf Bewährung verurteilt: Schuldig, weil er als Bürgermeister eine Gartenbaufirma mit Aufträgen der Stadt versorgte, sich dafür seinen privaten Garten kostenlos von der Firma pflegen ließ.



Deshalb verboten ihm die Stadtverordneten mit 14 zu sechs Stimmen und trotz des Wahlsiegs auf vorerst drei Monate, die Amtsgeschäfte aufzunehmen – trotz einer Demo von 200 Hübner-Fans vor der Tür.



Das Verbot will Hübner nicht hinnehmen: Er kündigte an, rechtlich gegen die Suspendierung vorzugehen und will die Wahl annehmen: „Die Gubener können sehr wohl einschätzen, wer die Stadt zukunftsfähig machen kann und wer das verhindern will. Sie haben auch ein Gespür dafür, welche Damen und Herren damals die Anzeigen gemacht haben.“



Sollte der Streit in den nächsten drei Monaten nicht beigelegt werden, ist der Landrat von Spree-Neiße am Zug. Er müsste ein Disziplinarverfahren gegen Hübner einleiten, um ihn suspendieren zu können. GL