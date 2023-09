Für weniger als 100 Euro können Urlauber mit dem Flugzeug in fast in jeden Winkel Europas reisen. Ein preiswertes Hotel zu finden ist schon schwieriger. «Wer günstig reisen möchte, muss Zeit in die Recherche investieren», sagt Falk Murko, Reiseexperte der Stiftung Warentest. Außerdem können folgende Tipps helfen: