Palma de Mallorca -Wer im November und im Dezember nach Mallorca fliegt, kann billiger wegkommen als bei einer Fahrt mit der Straßenbahn. Ryanair bietet derzeit Flugpreise ab 1,94 Euro pro Strecke an. So günstig ist selbst ein Bier am Ballermann nicht (kostet um die 2,90 Euro).