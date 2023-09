Köln -Buchen oder abwarten? Diese Frage stellt sich wohl jeder, wenn er Flüge für den nächsten Urlaub sucht. Sich auf einen Flug festzulegen fühlt sich manchmal an wie zu pokern. Gehe ich ins Risiko und warte ab, ob die Flüge noch günstiger werden? Oder steigen die Preise im schlimmsten Fall?

Ein Insider hat im neuen Buch „Lonely Planet’s Best Ever Travel Trips“ nun verraten, wie man Flugbuchungssysteme austricksen kann. Der Ticketverkauf beginne in der Regel elf Monate im Voraus, sagt Filip Filipov von der Flugsuchmaschine Skyscanner.

Im Schnitt sind Flüge fünf Wochen vorher am günstigsten

Cover von „Lonely Planet Best Ever Travel Tips“. Lonely Planet/Bruckmann Verlag

Doch es lohne sich nicht immer fast ein Jahr im Voraus zu buchen, so der Experte. Airlines könnten ihre Preise schließlich stündlich aktualisieren. „Sie benutzen dafür einen hochkomplizierten Algorithmus zur Gewinnmaximierung – ein möglichst voll besetzter Flieger und Fluggäste, die möglichst viel für einen Platz bezahlen.“

Wann also ist tatsächlich der beste Zeitpunkt, um einen Flug zu buchen? „Im Schnitt ungefähr fünf Wochen vor Reiseantritt.“, so Filipov. „Wenn Sie flexibel sind, warten Sie ab.“

Aber Vorsicht, in der Hauptreisezeit geht diese Rechnung nicht auf: „Hier gilt: zeitig buchen! Dann sind noch alle Tarifklassen verfügbar und Sie haben gute Chancen auf einen passablen Preis.“

Inlandsflüge sollte man 19 Wochen vorher buchen

Dabei hängen die besten Buchungszeiträume auch stark von der jeweiligen Strecke ab. Laut einer Skyscanner-Analyse aus dem vergangenen Jahr sollte man Flüge innerhalb von Europa am besten acht Wochen vor Beginn der Reise buchen.

Inlandsflüge seien dagegen 19 bis 22 Wochen vor Abflug am günstigsten. Auch bei Langstreckenflügen lohnt sich der Analyse zufolge eine langfristige Planung. Allerdings: Für die zwei beliebtesten Langstreckenziele der Deutschen, Bangkok und New York, könnten Urlauber je nach Abflughafen sogar noch einen Monat vor Abflug günstige Flüge finden.

Sonntags sind Inlandsflüge am günstigsten

Bleibt die Frage welcher Wochentag der günstigste Buchungstag ist? Eine Auswertung des Reisevergleichsportals Opodo ergab, dass innerdeutsche Flüge sonntags am günstigsten sind. Für europaweite Flüge sei dagegen Dienstag der beste Buchungstag. (rer)

Zum Weiterlesen: Lonely Planet's Best Ever Travel Tips. 62 Dinge, die jeder Weltenbummler wissen muss. Bruckmann Verlag, 136 Seiten, 9,99 Euro.