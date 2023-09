Was darf der Urlaub in diesem Jahr kosten? Dieser Frage geht das Reiseportal Tripadvisor im aktuellen Sommerurlaubs-Report auf den Grund. Basierend auf dem Buchungsinteresse gibt der Bericht Aufschluss über die beliebtesten Sommer-Destinationen der Deutschen sowie über die dazugehörigen Durchschnittskosten für eine Urlaubs-Woche, inklusive Hotel, Flug, Verpflegung und Touren, im Juli und August. Es zeigt sich: Bei den Deutschen stehen Städtetrips im eigenen Land ebenso hoch im Kurs wie ein Strandurlaub in Südeuropa.

Mallorca

Die Nummer eins bei den deutschen Reisenden ist Mallorca: Fans der Baleareninsel sollten den Urlaub hier möglichst in die vorletzte Augustwoche legen, wenn das Paket aus Flug, Hotel, Verpflegung und Touren rund 1.869 Euro im Durchschnitt kostet. Anfang August schlägt das gleiche Paket noch mit 145 Euro mehr zu Buche.

Sardinien

Die Woche vom 4. Juli ist für eine ganze Reihe an gefragten Insel-Zielen die beste Reiseoption: Sardinien zum Beispiel ist auf Platz zwei der gefragtesten Sommerziele. Bei einem Urlaub auf der zweitgrößten Insel im Mittelmeerraum können Reisende bis zu 15 Prozent sparen, wenn sie Anfang Juli fahren. Dann liegen die Wochenpreise für das Gesamtpaket bei 2.059 Euro – statt 2.409 Euro in der Woche vom 8. August.

Kreta

Am preiswertesten ist ein Inselurlaub im Sommer auf Kreta, wo eine Woche für Flug, Übernachtung, Essen und Aktivitäten durchschnittlich 1.376 bis 1.556 Euro kostet. Günstigste Reisezeit ist hier Anfang Juli, teurer wird es dagegen Anfang August.

New York

Der Städte-Klassiker New York ist bei deutschen Reisenden im Sommer auch beliebt. Die Metropole zählt zu den Zielen mit den höchsten durchschnittlichen Wochenpreisen im Tripadvisor-Bericht. Urlauber können jedoch 9 Prozent sparen, wenn sie auf die günstigsten Wochen Acht geben – nämlich die Woche vom 4. Juli. Dann kostet das Gesamtpaket im Big Apple rund 3.250 Euro statt 3.564 Euro in der ersten Augustwoche.

Sizilien

Für Italien-Fans lohnt sich Sizilien Anfang Juli besonders, da eine Woche Urlaub (inklusive Flug, Hotel, Verpflegung und Touren) mit rund 1.626 Euro noch mal etwas preiswerter ist als Sardinien. Die größte Mittelmeerinsel südwestlich vor der „Stiefelspitze“ Italiens belegt im Beliebtheitsranking den fünften Platz.

Hamburg

Aber auch Deutschland ist ein gefragtes Sommerziel für die Deutschen: Hamburg ist auf Platz sechs und damit die beliebteste deutsche Metropole im Report. Das „Venedig des Nordens“ lockt mit dem Hafen, der Speicherstadt und den unzähligen Wasserstraßen und Kanälen. Hier bekommen Reisende das Gesamtpaket für rund 1.364 bis 1.450 Euro im Durchschnitt. Bester Zeitpunkt für eine Reise ist Anfang August, teurer ist es Anfang Juli.

London

London ist auch die diesjährige weltweite Nummer eins bei den Travellers‘ Choice Awards für Reiseziele. Bei den deutschen Reisenden steht die Stadt an der Themse ebenfalls hoch im Kurs, weist jedoch mitunter die höchsten durchschnittlichen Wochenpreise auf. Da lohnt der Blick auf die günstigste Woche: Bei einer Reise in der Woche vom 22. August kann man 10 Prozent sparen – mit mittleren Wochenpreisen von 2.141 Euro statt 2.372 Euro Anfang Juli.

Teneriffa

Spanien-Fans sollten laut Kostenbericht möglichst die erste Augustwoche meiden und vielmehr ein Auge auf die Woche vom 22. August haben. Das gilt für Mallorca ebenso wie für die Kanareninsel Teneriffa, wo das Gesamt-Paket Ende August 1.559 Euro im Mittel kostet. Anfang desselben Monats sind es noch 170 Euro mehr pro Woche.

Korsika

Für Sparfüchse eignet sich dieses Jahr besonders Korsika: Reisende sparen hier mehr als 50 Prozent, wenn sie den Höhepunkt der Hauptsaison Anfang August umgehen und stattdessen die preiswerteste Woche vom 4. Juli wählen. Dann kostet eine Woche Urlaub (mit Flug, Hotel, Verpflegung und Touren) circa 1.843 Euro statt 3.925 Euro.

Berlin

Reisende, die es in den urbanen Raum zieht, finden die günstigste Option in Berlin: In der quirligen Spreemetropole liegen die mittleren Wochenpreise für Flug, Hotel, Verpflegung und Touren bei 1.131 Euro in der günstigsten Woche vom 15. August – ideal für Reisende, die den Feiertag in dieser Woche nutzen wollen und damit 4 Prozent im Vergleich zur teuersten Woche Anfang Juli sparen.

