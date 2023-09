Luxemburg -Die Arbeitslosigkeit in Europa ist im Mai auf den niedrigsten Stand seit fast zehn Jahren gefallen. Die Zahl der Erwerbslosen in den 28 EU-Staaten sank auf rund 17,2 Millionen, das waren 1,83 Millionen weniger als im Mai des Vorjahres, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte.



Die Arbeitslosenquote lag bei 7,0 Prozent - 0,7 Punkte weniger als im Mai 2017 und damit die niedrigste Quote seit August 2008. In den Euro-Staaten lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 8,4 Prozent, das war ein Rückgang um 0,8 Prozentpunkten binnen Jahresfrist. Die Zahl der Erwerbslosen in den Ländern mit der Gemeinschaftswährung sank seit Mai 2017 um rund 1,25 Millionen auf rund 13,66 Millionen im Mai 2018.



Die niedrigsten Arbeitslosenquoten im Mai hatten nach den Eurostat-Berechnungen Tschechien (2,3 Prozent), Deutschland (3,4 Prozent) und Ungarn (3,7 Prozent). Am schwierigsten war die Lage nach wie vor in Griechenland (20,1 Prozent nach letzten verfügbaren Daten vom März). Mit einigem Abstand darauf folgen Spanien (15,8 Prozent) und Italien (10,7 Prozent).



Die Jugendarbeitslosigkeit sank zwar weiter, blieb aber überdurchschnittlich hoch: Im Mai suchten EU-weit noch knapp 3,4 Millionen Menschen unter 25 Jahren nach Arbeit. Dies entsprach einer Quote von 15,1 Prozent. In Deutschland beträgt diese Quote nur 6,1 Prozent - in Griechenland 43,2 Prozent. (afp)

