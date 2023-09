Babys sehen alle gleich aus? Von wegen! Diese kleinen Menschen jedenfalls beweisen das Gegenteil. Da gleicht wirklich keines dem anderen. Nur eines haben sie alle gemeinsam: sie kamen mit einer Frisur zur Welt!

Gut gescheitelt

Einmal waschen und legen, bitte.



Strubbeliger Wonneproppen

Dieser kleine Wonneproppen hat jetzt schon den Out-of-Bed-Look, ganz ohne Gel oder Spray.

Mini-Rockstar

Mit dieser lässigen Frisur wäre das kleine Mädchen wie gemacht für die Rolle als Lead-Gitarrist einer coolen Rockband.

Welt-Durchschauer

Dieser Blick! Da wirkt nicht nur die Frisur dieses kleinen Welt-Durchschauers wie die eines Erwachsenen, sondern auch das Fragezeichen auf seiner Stirn. „Hast Du etwa etwas über meine Frisur gesagt?", scheint er zu fragen. Nein, nein, wir sind schon still...

Wellen-Mädchen

Die Frisur sitzt! Das scheint auch bei dieser kleinen Dame zu gelten, die ihre Fön-Welle nach links noch durch ein Haarbändchen verschönert hat. Sie scheint es zu bedauern, dass sie den Spiegel mit ihren Däumchen noch nicht selbst festhalten kann.

Surfer-Boy

Hoch die Hände, Wochenende! Für Babys ist doch irgendwie immer Freizeit, dieser kleine Mann mit der coolen Igel-Frisur im Surfer-Look scheint das begriffen zu haben. Yeah.

Kritischer Nachdenker

Hmm, na ob mir dieses Fotoshooting so gut gefällt? Der Kleine überlegt noch in Denkerpose. Besonders über das graue Sportler-Schweißband und die gepunktete Fliege muss er sich noch ein Urteil bilden. Also psssst, bitte nicht beim Denken stören, den jungen Mann...

(lha)

