Brandenburg/Havel -Bei einer Mutprobe haben sich zwei 14-jährige Mädchen in Brandenburg (Havel) so brutal geschlagen, dass eines der Kinder eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte die Prügelei bereits am Montag. Die verletzte 14-Jährige habe auch Hämatome und Blutungen im Gesicht davongetragen. Sie musste von einem Arzt behandelt werden. Die Polizei ermittelt gegen die Kontrahentin des Opfers wegen Körperverletzung.

Bei dem Vorfall handelte es sich offensichtlich um eine sogenannte „Challenge“ („Herausforderung“) unter Jugendlichen. Es ging darum, sich so lange zu schlagen, bis ein Teilnehmer umkippt oder aus Schwäche aufgibt. Ähnliche Mutproben gibt es weltweit, bleiben meistens aber friedlich. Zum Beispiel schütten sich Menschen Eiswasser über den Kopf, stellen ein Video davon ins Netz und fordern andere heraus. (dpa)