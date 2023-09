Bestensee/Cottbus -Gut zwei Monate nach dem Fund eines toten 28-Jährigen in seiner Wohnung in Bestensee (Dahme-Spreewald) ist Haftbefehl gegen einen Nachbarn erlassen worden. Der 25-Jährige habe in einer Vernehmung ein Gewaltverbrechen eingeräumt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag mit.

Das Opfer war am 16. Oktober tot in seiner Wohnung gefunden worden. Anfang vergangener Woche hatte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht, der im gleichen Haus lebte.

Am Mittwoch wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der 25-Jährige befinde sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. dpa