Hagen -Ein 53-jähriger Mann ist in Hagen niedergestochen und tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter - ein 59 Jahre alter Mann - wurde festgenommen, wie die Polizei in Mettmann mitteilte.



Opfer stirbt im Krankenhaus

Die beiden Männer seien am Montagnachmittag im Stadtteil Haspe in Streit geraten. Dann stach der 59-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Das Opfer starb in einem Krankenhaus.



Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. (dpa)

