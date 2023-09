New Smyrna Beach/Florida -Bei strahlendem Sonnenschein fuhr Dan Watson mit seiner Familie an einen Strand in New Smyrna Beach (Florida), um dort einen schönen Tag zu verbringen. Als seine Kinder im Wasser planschten, packte der Profi-Fotograf seine neueste Errungenschaft aus: eine Drohne.

Das bunte Treiben seiner Kids Landon (5), Jonathan (6) und Grace (9) wollte der Familienvater aus der Luft festhalten – und erstarrte. Nur wenige Meter von den spielenden Kindern entfernt entdeckte er auf dem Bildschirm seiner Fernsteuerung einen dunklen Schatten.

Sofort war ihm klar, um was es sich dabei handeln musste. „Hai!“ schrie Dan Watson sofort lautstark, wie er gegenüber „BuzzFeed“ erzählt. „Ich schrie meine Frau an, die den Kindern ein wenig näher war, und wir rannten hinaus, um sie zu holen und schrien sie an, zu uns zu kommen“, so Watson. Seine drei und zwei weitere Kinder stürmten daraufhin aus den Fluten an den Strand.

Vater macht Fotos mit Drohne

Ob absichtlich oder unbewusst – das ganze Szenario hatte Watson mit seiner Drohne festgehalten. Während er sich vor seinem inneren Auge ausmalte, was alles passieren könnte, muss er mehrfach auf den Auslöser der Drohne gedrückt haben. Die Ergebnisse veröffentlichte er auf seinem Instagram-Profil.

Auf den Fotos ist der Hai in dem klaren Wasser deutlich zu erkennen. Watson: „Ich weiß, dass es in der Gegend Haie gibt. Ich glaubte aber nicht – oder habe nicht gedacht – dass sie sich in seichten Gewässern befinden, wo Menschen baden gehen."

Hai wäre ohne Drohne unentdeckt geblieben

Außerdem betont er, dass er den Hai ohne die Drohne niemals gesehen hätte. Sie hat den spielenden Kindern womöglich das Leben gerettet. Obwohl noch einmal alles gut gegangen ist, hat der Vorfall den Familienvater ziemlich verunsichert. In Zukunft will er vorsichtiger sein.

Er sagt: „Ich denke, dass wir beim nächsten Ausflug zum Strand üben, wie man Sandburgen baut.“ Auf Instagram stellt er klar: „Meine Drohne kommt jetzt zu jedem Strandtag mit!“ (dhu)